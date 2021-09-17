В Киево-Могилянке планируют создать технопарк с коворкингом за 50 млн грн

Национальный университет "Киево-Могилянская академия" (НаУКМА) совместно с Бюро инвестиционных программ (БИП) планируют создать технопарк в учебном здании, расположенном на улице Глазунова, 2/4 за 50 млн грн с участием инвестора.

"По нашим предварительным оценкам, необходимо около 50 млн грн инвестиций для восстановления здания и инфраструктуры под современный технопарк. После реставрации территория может вместить около 40 компаний-резидентов и коворкинг для студентов", — заявил директор БИП Александр Бондаренко.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", проект позволит университету зарабатывать, трудоустраивать студентов, создавать интеллектуальные продукты, а для предпринимателей — получить доступ к научной базе, инновационным продуктам и сервису.

Окупаемость инвестиций в подобный проект составляет 7-8 лет за счет арендных платежей резидентов и дополнительных услуг управляющей команды технопарка, отметил Бондаренко.

Для создания технопарка планируется использовать учебное здание по улице Глазунова, 2/4 площадью 1,7 тысячи квадратных метров, однако рассматриваются и альтернативные помещения.

Участники проекта подписали меморандум о партнерстве по развитию технопарка.

"Следующие шаги: оценка проекта, разработка концепции, поиск инвесторов", — говорится в пресс-релизе.

Бюро инвестиционных программ (БИП) — неправительственная организация, которая занимается объединением государственного партнерства и частных инвесторов для строительства инфраструктурных объектов, привлечения инвестиций и создания безопасных условий для работы инвесторов на украинском рынке.

Напомним, в киевском инновационном парке Unit.City начали строить общеобразовательную школу со STEM-направлением.

Ранее сообщалось, что в самом большом инновационном парке Украины и Восточной Европы UNIT.City состоялся масштабный международный U Tomorrow Summit (UTS).

Это ежегодный инновационный саммит, который объединил стартапы, предпринимателей, топ-менеджеров ведущих компаний, венчурных инвесторов для того, чтобы определить современные тренды в бизнесе, понять вектор движения в будущем и вместе оценить интеллектуальный потенциал отечественных стартаперов.