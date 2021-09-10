Образование и карьера 1 час назад

1000 участников и спикеры из 13 стран. Как в Киеве прошел U Tomorrow Summit от UNIT.City

В рамках саммита прошла специальная панель — Аллея стартапов. 25 украинских стартапов, которые заинтересовали организаторов, презентовали свой продукт перед тысячной аудиторией

1000 участников и спикеры из 13 стран. Как в Киеве прошел U Tomorrow Summit от UNIT.City 1000 участников и спикеры из 13 стран. Как в Киеве прошел U Tomorrow Summit от UNIT.City

3-4 сентября в самом большом инновационном парке Украины и Восточной Европы UNIT.City состоялся масштабный международный U Tomorrow Summit (UTS). Это ежегодный инновационный саммит, который объединил стартапы, предпринимателей, топ-менеджеров ведущих компаний, венчурных инвесторов для того, чтобы определить современные тренды в бизнесе, понять вектор движения в будущем и вместе оценить интеллектуальный потенциал отечественных стартаперов.

На самом ожидаемом офлайн-бизнес-мероприятии года собрались более тысячи участников украинские предприниматели и разработчики, которые хотят вывести свой бизнес на новый уровень. Во время саммита они получили несколько десятков часов ценной информации, которую можно интегрировать в свой бизнес. В рамках саммита прошло 25 панельных дискуссий на разные, но самые актуальные для предпринимателей темы: от успешного питчинга стартапа, создания экосистемы для бизнеса до глобальных трендов и масштабирования своего дела на иностранные рынки.

Саммит международный, перед участниками выступили спикеры из 13 стран. Только лидеры своей сферы, представители лучших мировых компаний Microsoft, Google, NVIDIA. Владельцы успешных украинских стартапов, которые уже завоевали иностранные рынки, Reface, Rocket, Petcube. Известные украинские компании, которые превратились в гигантов в своей сфере, Rozetka, Avalon, Киевстар и многие другие.

Организаторы UTS — команда UNIT.City и Киевский международный экономический форум — имеют большой опыт в привлечении инвестиций. U Tomorrow Summit стал точкой входа инвестиций в украинскую экономику. Саммит собрал крупных украинских и иностранных инвесторов. Среди которых Василий Хмельницкий — основатель холдинга UFuture и первого инновационного парка в Украине UNIT.City, активно инвестирует в инновации, фармацевтику, инфраструктуру, ІТ. Виктория Тигипко основательница и руководящий партнёр венчурного фонда TA Ventures. Фонд инвестирует в инновационные интернет-проекты в США, Европе, Украине. А также Дмитрий Бородай представитель инвестиционной компании Horizon Capital, Максим Слободянюк основатель Nika Tech Family, активный инвестор и многие другие. Участники имели уникальную возможность презентовать инвесторам свои идеи, заинтересовать инвестировать в свой бизнес.



В рамках саммита прошла специальная панель Аллея стартапов. 25 украинских стартапов, которые заинтересовали организаторов, презентовали свой продукт перед тысячной аудиторией.

На данный момент UTS стал крупнейшей площадкой Украины для международного нетворкинга в сфере инноваций и привлечения инвестиций в стартапы. Участники саммита смогли получить множество полезных деловых контактов, а также найти новых партнёров. Небольшие стартапы познакомились с потенциальными инвесторами и топ-менеджерами крупных корпораций. U Tomorrow Summit стёр все границы для молодых и креативных предпринимателей.

"Наша задача — создавать условия для молодых людей, чтобы они оставались в Украине и достигали успехов в нашей стране. Мы как страна должны конкурировать со всем миром, а не друг с другом. Поэтому наша цель на ближайшие 10-15 лет — развивать Украину как инновационную страну. Для этого мы создаем UNIT.City и, в частности, UTS, который объединил людей вокруг этой цели. Очень рад, что к нам присоединились иностранные компании и специалисты, которые могут поделиться с нами опытом и знаниями", – рассказал Василий Хмельницкий, основатель холдинга UFuture.

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О миссии UTS для украинского бизнеса представителям СМИ рассказали:

Василий Хмельницкий, основатель холдинга UFuture; Константин Евтушенко, управляющий партнёр инновационного парка UNIT.City; Виктория Тигипко, основательница и управляющий партнёр венчурного фонда TA Ventures; Ольга Руднева, директор Фонда Елены Пинчук "АНТИСПИД". А также иностранные гости Рик Расмуссен, профессор Калифорнийского университета в Беркли; Крис Барри, генеральный директор US Market Access Center в Кремниевой Долине.

UNIT.City — первый инновационный парк в Украине. Место, где создается экосистема и инфраструктура для развития бизнеса в сфере высоких технологий и креативных индустрий. Объединяет более 200 компаний. Проводит более 400 событий в год.

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