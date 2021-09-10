1000 участников и спикеры из 13 стран. Как в Киеве прошел U Tomorrow Summit от UNIT.City

3-4 сентября в самом большом инновационном парке Украины и Восточной Европы UNIT.City состоялся масштабный международный U Tomorrow Summit (UTS). Это ежегодный инновационный саммит, который объединил стартапы, предпринимателей, топ-менеджеров ведущих компаний, венчурных инвесторов для того, чтобы определить современные тренды в бизнесе, понять вектор движения в будущем и вместе оценить интеллектуальный потенциал отечественных стартаперов.



На самом ожидаемом офлайн-бизнес-мероприятии года собрались более тысячи участников — украинские предприниматели и разработчики, которые хотят вывести свой бизнес на новый уровень. Во время саммита они получили несколько десятков часов ценной информации, которую можно интегрировать в свой бизнес. В рамках саммита прошло 25 панельных дискуссий на разные, но самые актуальные для предпринимателей темы: от успешного питчинга стартапа, создания экосистемы для бизнеса до глобальных трендов и масштабирования своего дела на иностранные рынки.



Саммит международный, перед участниками выступили спикеры из 13 стран. Только лидеры своей сферы, представители лучших мировых компаний — Microsoft, Google, NVIDIA. Владельцы успешных украинских стартапов, которые уже завоевали иностранные рынки, — Reface, Rocket, Petcube. Известные украинские компании, которые превратились в гигантов в своей сфере, — Rozetka, Avalon, Киевстар и многие другие.



Организаторы UTS — команда UNIT.City и Киевский международный экономический форум — имеют большой опыт в привлечении инвестиций. U Tomorrow Summit стал точкой входа инвестиций в украинскую экономику. Саммит собрал крупных украинских и иностранных инвесторов. Среди которых Василий Хмельницкий — основатель холдинга UFuture и первого инновационного парка в Украине UNIT.City, активно инвестирует в инновации, фармацевтику, инфраструктуру, ІТ. Виктория Тигипко — основательница и руководящий партнёр венчурного фонда TA Ventures. Фонд инвестирует в инновационные интернет-проекты в США, Европе, Украине. А также Дмитрий Бородай — представитель инвестиционной компании Horizon Capital, Максим Слободянюк — основатель Nika Tech Family, активный инвестор и многие другие. Участники имели уникальную возможность презентовать инвесторам свои идеи, заинтересовать инвестировать в свой бизнес.





В рамках саммита прошла специальная панель — Аллея стартапов. 25 украинских стартапов, которые заинтересовали организаторов, презентовали свой продукт перед тысячной аудиторией.



На данный момент UTS стал крупнейшей площадкой Украины для международного нетворкинга в сфере инноваций и привлечения инвестиций в стартапы. Участники саммита смогли получить множество полезных деловых контактов, а также найти новых партнёров. Небольшие стартапы познакомились с потенциальными инвесторами и топ-менеджерами крупных корпораций. U Tomorrow Summit стёр все границы для молодых и креативных предпринимателей.



"Наша задача — создавать условия для молодых людей, чтобы они оставались в Украине и достигали успехов в нашей стране. Мы как страна должны конкурировать со всем миром, а не друг с другом. Поэтому наша цель на ближайшие 10-15 лет — развивать Украину как инновационную страну. Для этого мы создаем UNIT.City и, в частности, UTS, который объединил людей вокруг этой цели. Очень рад, что к нам присоединились иностранные компании и специалисты, которые могут поделиться с нами опытом и знаниями", – рассказал Василий Хмельницкий, основатель холдинга UFuture.





О миссии UTS для украинского бизнеса представителям СМИ рассказали:



Василий Хмельницкий, основатель холдинга UFuture; Константин Евтушенко, управляющий партнёр инновационного парка UNIT.City; Виктория Тигипко, основательница и управляющий партнёр венчурного фонда TA Ventures; Ольга Руднева, директор Фонда Елены Пинчук "АНТИСПИД". А также иностранные гости — Рик Расмуссен, профессор Калифорнийского университета в Беркли; Крис Барри, генеральный директор US Market Access Center в Кремниевой Долине.



UNIT.City — первый инновационный парк в Украине. Место, где создается экосистема и инфраструктура для развития бизнеса в сфере высоких технологий и креативных индустрий. Объединяет более 200 компаний. Проводит более 400 событий в год.