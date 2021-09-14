В Unit.City начали строить инновационную школу

В киевском инновационном парке Unit.City начали строить общеобразовательную школу со STEM-направлением.

Как сообщает БЖ, 1 сентября 2023 года учебное заведение примет 990 учеников.

По информации издания, в образовательном пространстве площадью более 12 тысяч квадратных метров будут обустроены музейные экспозиции и места для экспериментов, теплица, обсерватория и место для проведения уроков на свежем воздухе.

Кроме этого, в школе будут лаборатории для младшей, средней и старшей школы по технологиям и дизайну, химии и биологии, робототехнике.

Учебные методики будут ориентироваться на школьные системы стран, где присутствуют регулярные высокие результаты оценивания качества образования PISA по математике и естественным наукам.

Над созданием школы работают команды общественного союза "Освіторія" и девелоперской компании UDP.

Проектом пространства занимаются украинские архитекторы и инженеры совместно с иностранными коллегами, в частности, из студии APA Wojciechowski Architekci.

Напомним, 3-4 сентября в самом большом инновационном парке Украины и Восточной Европы UNIT.City состоялся масштабный международный U Tomorrow Summit (UTS).

Это ежегодный инновационный саммит, который объединил стартапы, предпринимателей, топ-менеджеров ведущих компаний, венчурных инвесторов для того, чтобы определить современные тренды в бизнесе, понять вектор движения в будущем и вместе оценить интеллектуальный потенциал отечественных стартаперов.

UNIT.City— первый инновационный парк в Украине. Место, где создается экосистема и инфраструктура для развития бизнеса в сфере высоких технологий и креативных индустрий. Объединяет более 200 компаний. Проводит более 400 событий в год.