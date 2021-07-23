Общество 40 минут назад

В UNIT.City прошел международный детский шахматный турнир Kyiv Chess Open

20-21 июля в инновационном парке UNIT.City юные шахматисты со всей страны соревновались за 200 000 гривен на I открытом международном детском шахматном турнире Kyiv Chess Open

В UNIT.City прошел международный детский шахматный турнир Kyiv Chess Open В UNIT.City прошел международный детский шахматный турнир Kyiv Chess Open

В турнире приняли участие более 130 юных шахматистов в возрасте от 8 до 16 лет со всей Украины. Все участники турнира — квалифицированные игроки от 1 разряда, среди них также есть чемпионы и призеры Украины, призеры первенств Европы и мира в различных возрастных категориях. Игру оценивали ведущие судьи Украины и международные арбитры.

В течение двух дней участники соревновались за главный приз — крупнейший в истории Украины призовой фонд среди шахматных турниров —  200 000 гривен.

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Победителями турнира стали:

1 место — Игорь Самуненков (Киев), КМС (кандидат в мастера спорта Украины), 12 лет. 

2 место — Святослав Базакуца (Харьков), КМС (кандидат в мастера спорта Украины), 13 лет.

3 место — Даниил Билецкий (Киев), МС (мастер спорта Украины), 16 лет.

шахматный турнир в юнит сити

В целом в Украине много талантливых юных шахматистов, у которых есть большой потенциал для развития, но в стране им не хватает поддержки для развития.

"Я хочу, чтобы у юных шахматистов была возможность постоянно совершенствовать свою игру, представлять Украину на мировых турнирах и соревноваться с лучшими соперниками по всему миру. Я верю, что именно такие турниры дадут толчок к развитию шахмат в Украине и открытию новых шахматных звезд. И я рад, что турнир Kyiv Chess Open поддерживают сильные бизнесмены и предприниматели, такие как Василий Хмельницкий, его холдинг UFuture и инновационный парк UNIT.City", — прокомментировал Алексей Кавылин, президент Киевской областной федерации шахмат.

По словам Алексея, этот шахматный турнир задал новую планку в организации шахматных турниров в Украине и размере призового фонда. 

Инициаторы турнира уверяют, что KYIV CHESS OPEN (U16) теперь станет ежегодным событием.

"Я увлекаюсь игрой в шахматы еще со школьных лет. И по собственному опыту знаю, что бизнес очень похож на игру в шахматы. Выигрывает тот, кто мыслит стратегически, думает на ход вперед и видит комбинации, которые не видят другие. Если в будущем эти дети хотят быть успешными, шахматы помогут им достичь этой цели. Поэтому я поддерживаю такие инициативы. Мне приятно видеть здесь столько юных шахматистов со всей Украины. Мы с командой создаем UNIT.City для тех, кто хочет развиваться и приумножать свои успехи. Мы даем возможность приобретать прикладные знания и иметь возможность успешно зарабатывать в дальнейшей жизни благодаря своему интеллекту в нашей стране", — подчеркнул Василий Хмельницкий, основатель холдинга UFuture и инновационного парка UNIT.City.

шахматный турнир в юнит сити

Параллельно с детским турниром прошел турнир для бизнесменов и общественных деятелей. Участниками турнира стали Алексей Кавылин, Василий Хмельницкий, Эмануэль Вольпе (директор по инновациям ДТЭК), Артем Сачук (вице-президент Федерации шахмат Украины), Виктор Галасюк (президент Ассоциации Римского клуба в Украине).

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