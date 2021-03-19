В UNIT.City открылось первое в Украине бесплатное пространство для стартапов (ФОТО)

В киевском инновационном парке UNIT.City 18 марта открылось первое в стране пространство для стартапов — NEST Hub. Как говорится в сообщении UNIT.City, это площадка для всех молодых предпринимателей, созданная по методике лучший образовательных хабов США.

NEST Hub является новым этапом развития акселерационной программы NEST. Она была создана для поддержки и развития стартапов, а также технологического предпринимательства в Украине.

Здесь стартапы могут бесплатно присоединиться к экосистеме инновационного парка для встреч с менторами и экспертами, участия в локальных ивентах и общения с резидентами.

Среди главных целей программы называется помощь с созданием новых технологических продуктов и сервисов, ценных на местном и мировом рынке, содействие сотрудничеству между участниками и инвесторами, локальными и международными бизнес-сообществами, технологическими предпринимателями и частными компаниями Украины, а также объединение стартапов с лучшими наставниками и менторами для поддержки бизнеса.

Отмечается, что участниками второго сезона NEST Bootcamp, которые смогут бесплатно пользоваться хабом в рамках акселерационной программы, стали:

- Ophtas — роботизированная система скрининга сетчатки, управляемая искусственным интеллектом;

- StudyDive — софт для создания индивидуальных планов развития; Revizion — сервис обратной связи и NPS, который помогает увеличивать прибыль и LTV;

- Robotec — применение робототехники и искусственного интеллекта для агропромышленного комплекса, логистики и специального назначения;

- Caer Sidi — создание уникальных, инновационных и персонализированных продуктов с помощью цифрового контента;

- NUWORK — инновационный сервис по привлечению талантов и автоматизации найма, а также

- MoyMao — гейм-монетизация в TikTok.

Напомним также, что ранее рекрутинговая компания O2IT.Recruitment объединилась с инновационным парком UNIT.City.