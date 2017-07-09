В возрасте 87 лет умер художник Илья Глазунов

09 июля 2017, 11:29
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В ночь на 9 июля умер известный российский художник Илья Глазунов — автор более трех тысяч произведений

В возрасте 87 лет умер художник Илья Глазунов | Культура | Дело Увеличить картинку

Умер художник Илья Глазунов. Об этом сообщают российские информагенства со ссылкой на жену художника Инессу Орлову.

Глазунову было 87 лет. Отпевание Глазунова, по предварительным данным, пройдет в храме Христа Спасителя

Илья Глазунов родился в Ленинграде в 1930 году, он окончил Академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина.

Первая выставка работ Глазунова состоялась в Москве в 1957 году, при этом дипломную работу художника "Дороги войны" об отступлении Красной армии запретили как противоречащую советской идеологии.

Но затем его творчество было признано официальными властями. С 1987 года Глазунов занимал пост ректора Российской академии живописи, ваяния и зодчества.

Портретист и пейзажист, создатель монументальных исторических полотен, книжный иллюстратор, мастер театрально-декоративного искусства, художник-архитектор создал более трех тысяч произведений.

Наиболее известные работы Глазунова — "Мистерия ХХ века", "Вечная Россия", триптих "Легенда о Великом Инквизиторе".

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Теги: арт , культура

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В возрасте 87 лет умер художник Илья Глазунов | Культура | Дело
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