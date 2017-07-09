В возрасте 87 лет умер художник Илья Глазунов

Умер художник Илья Глазунов. Об этом сообщают российские информагенства со ссылкой на жену художника Инессу Орлову.

Глазунову было 87 лет. Отпевание Глазунова, по предварительным данным, пройдет в храме Христа Спасителя

Илья Глазунов родился в Ленинграде в 1930 году, он окончил Академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина.

Первая выставка работ Глазунова состоялась в Москве в 1957 году, при этом дипломную работу художника "Дороги войны" об отступлении Красной армии запретили как противоречащую советской идеологии.

Но затем его творчество было признано официальными властями. С 1987 года Глазунов занимал пост ректора Российской академии живописи, ваяния и зодчества.

Портретист и пейзажист, создатель монументальных исторических полотен, книжный иллюстратор, мастер театрально-декоративного искусства, художник-архитектор создал более трех тысяч произведений.

Наиболее известные работы Глазунова — "Мистерия ХХ века", "Вечная Россия", триптих "Легенда о Великом Инквизиторе".