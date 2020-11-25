Запомнить больше: 25 простых упражнений, которые помогут улучшить работу мозга

Чтобы сохранять остроту ума, независимо от возраста, нужно выполнять простые умственные упражнения. Согласно исследованию 2015 года, опубликованному в журнале Neurology, пожилые люди, которые регулярно занимаются физическими упражнениями, такими как бег трусцой и езда на велосипеде, менее подвержены возрастным заболеваниям мозга, которые влияют на память и быстроту мышления. А те люди, которые выполняют регулярные умственные упражнения, сохраняют остроту и здоровье ума, что уменьшает риск когнитивных нарушений и ухудшения памяти.

Тренировать мозг нужно не только в пожилом возрасте. В молодости умственные тренировки помогают развивать творческие способности, умение быстро думать и мгновенно находить остроумные ответы в различных ситуациях. Интересно то, что большинство умственных упражнений не потребует от вас затрат лишнего времени и особых усилий, но окажет значительное положительное воздействие на вашу память.

1. Возвращайтесь домой с работы новыми маршрутами. Это упражнение может показаться простым, но новый маршрут стимулирует мозг. Возвращаясь домой по обычному маршруту, вы чаще всего делаете это на "автопилоте". А для ориентирования по новой дороге, вы вынуждены быть более сконцентрированным, внимательным и задействовать больше органов чувств. Чтобы мозг оставался в тонусе, старайтесь избегать рутины и скуки.

2. Повторяйте вслух. Чтобы запомнить все, что вы только что прочитали, услышали или сделали, повторите это вслух. Например, повторите вслух имя нового человека, которого вы только что встретили, и вы навсегда запомните это имя.

3. Слушайте во время чтения. В исследовании, проведенном в Университете Пуэрто-Рико, участвовало 137 испаноязычных студентов. Им задали прочитать англоязычную книгу, а позже по ней задавали вопросы. Лучше всех на вопросы отвечали те студенты, которые во время чтения слушали аудиоверсию книги на английском языке. Когда вы что-нибудь слушаете во время чтения, вы задействуете больше органов чувств и помогаете мозгу лучше запомнить информацию.

4. Разгадывайте кроссворды. Простые кроссворды и другие игры со словами, такие как скрабл, в которых вы переставляете буквы и составляете как можно больше слов, стимулируют мозг и улучшают память.

5. Играйте в шахматы. Не забывайте играть в другие развивающие мозг стратегические игры, такие как шахматы и шашки. Логические игры с числами, такие как судоку, также могут поддерживать ваш мозг в тонусе.

6. Учитесь играть на музыкальном инструменте. Исследования показывают, что изучение чего-то нового и сложного в течение длительного периода времени полезно для сохранения молодости ума.

7. Займитесь новым видом спорта. Начните заниматься новым видом спорта, в котором задействованы как разум, так и тело, например, теннис, гольф или йога. Подобные спортивные упражнения улучшат не только вашу физическую, но и умственную форму.

8. Учите иностранный язык. Запишитесь на курс иностранного языка. Это поможет развить остроту ума и омолодить мозг.

9. Нарисуйте карту по памяти. Когда вы вернетесь домой из нового места, нарисуйте карту местности по памяти. Вы можете рисовать и другие карты, например, возвращаясь из поездок или встреч в новых местах.

10. Готовьте новые блюда. Возьмите уроки кулинарии. Узнайте, как готовить новые блюда. Приготовление пищи стимулирует различные части мозга и органы чувств, включая обоняние, зрение и вкус.

11. Делайте работу с закрытыми глазами. Попробуйте мыть посуду, разбирать белье или принимать душ с закрытыми глазами. Это заставит ваш мозг использовать другие нейронные пути для выполнения задачи. Конечно, не стоит делать с закрытыми глазами то, что может подвергнуть опасности вас или других людей.

12. Ешьте палочками для еды. Палочки для еды заставят ваш мозг сконцентрироваться и хорошо потренироваться, особенно если раньше вы никогда не делали этого.

13. Меняйте руки, когда что-то делаете. Если вы правша, попробуйте чистить зубы или есть левой рукой. Если вы левша, сделайте наоборот. Например, если вы уже хорошо умеете пользоваться палочками для еды, используйте вместо этого свою недоминантную руку, чтобы проверить мелкие моторные функции, которые контролируются нервной системой.

14. Общайтесь с новыми людьми. Каждый раз, когда вы общаетесь с другими людьми, вы открываете для себя новые идеи и другие способы мышления. Это стимулирует ваш ум, расширяет ваше мировоззрение и ускоряет мыслительный процесс.

15. Наслаждайтесь разными вкусами блюд. Бросьте вызов своим вкусовым рецепторам, сознательно смакуя пищу. Постарайтесь определить отдельные ингредиенты в пище, в том числе легкие специи и травы.

16. Считайте в уме. Если вам нужно что-то посчитать, не спешите брать ручку или калькулятор. Попробуйте сделать это в уме.

17. Практикуйте медитацию. Приучить свой ум к спокойствию не всегда легко, но это можно сделать с помощью медитации. Кроме того, она помогает снизить стресс, улучшить способности к обучению, повысить концентрацию и внимание, улучшить память и настроение, а также значительно снизить риск атрофии коры головного мозга.

18. Запоминайте телефонные номера. Это упражнение укрепляет связи между клетками мозга. Если вам сложно запомнить 10 цифр подряд, разделите их на удобные для запоминания части. Например, номер 0953282713, легче запомнить как 0953 282 713.

19. Начните заниматься хобби. Хобби, связанные с работой руками — вязание, вышивание, рисование, лепка — сегодня привлекают все больше внимания, поскольку положительно влияют на умственные способности людей. Они укрепляют мелкую моторику и повышают интеллект.

20. Рассказывайте истории. Это стимулирует мозг, поскольку вы вспоминаете и пересказываете важные детали. Кроме того, истории помогают вам запоминать события и связывать эмоции с воспоминаниями.

21. Создавайте новые сокращения. Когда вам нужно что-то быстро запомнить, придумывайте собственные умные сокращения. Это поможет развить остроту ума и увеличить объемы памяти.

22. Визуализируйте то, что хотите запомнить. Допустим, вы хотите не забыть купить нужный товар в супермаркете. Представьте, что предметы в вашем списке покупок балансируют на частях вашего тела. Например, представьте, что вы на вашем носу балансирует яйцо, на голове — бутылка молока, а на плече — кусок сыра. Эти образы вы точно не забудете.

23. Меняйте аспекты вашей среды обитания. Меняйте фоновую музыку, положение тела, время дня, когда делаете что-то, что вам нужно запомнить. Теория состоит в том, что мозг связывает слова (или все, что вы делаете) с контекстом или окружающей средой вокруг вас. Чем больше контекстных сигналов вы даете своему мозгу, тем больше он должен опираться на попытки запомнить конкретные вещи.

24. Разделяйте учебные занятия. Зубрежка — не всегда лучший способ выучить что-то. Вместо этого периодически просматривайте информацию, которую вы хотите запомнить (статистика, иностранная лексика, исторические даты, научные определения и т. д.). Распределяя учебные занятия в течение дня, вы узнаете больше. Психолог Герман Эббингаус обнаружил, что может выучить список бессмысленных слов, если повторить их 68 раз за один день и еще семь раз, прежде чем пройти тестирование на следующий день.

25. Спите достаточное время. Мозгу требуется от шести до восьми часов сна или, по крайней мере, два цикла глубокого сна каждую ночь, чтобы завершить химические изменения, необходимые для интеграции новых навыков и информации в долговременную память.

Помните, что ваш мозг развивается за счет разнообразия. Тренируйте его с помощью разных действий, которые помогут вам больше запоминать и поддерживать мозг в тонусе.