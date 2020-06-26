Стартував рейтинг "Знято в Україні": цього літа обираємо найкращі серіали та докудрами

Коронавірус, жорсткий карантин і new normal стали для серіальної індустрії тим спусковим гачком, що пришвидшив процеси трансформації. Як глобальні тренди впливають на локальне бізнес-середовище? Як трансформують свої бізнес-моделі українські продакшени і телеканали? Які інновації запускають і з якими результатами? Які божевільні ідеї виживають в умовах турбулентності, а перевірені роками — підводять? Про це поговоримо з гравцями ринку в спецпроекті "Знято в Україні".

А читачам delo.ua пропонуємо оцінити роботу українських творчих команд, поставивши свої оцінки серіалам і tv-фільмам, знятим в Україні за останні 10 років.

В цьому році ми зробили акцент на серіальній індустрії. Адже вона сьогодні в умовах "нової рельності", що прийшла з коронавірусом, переживає бум і готова дивувати проривними рішеннями.

У рейтингу "Знято в Украінї. TV: найкраще за 10 років" зібрані серіали, скріптед-реаліті, докудрами, документальні та анімаційні фільми, показані на телебаченні в 2010-2020 роках. Всього — 90.

Більшість з них складають нові tv-проекти, прем'єри яких відбулися в минулому і в цьому році — таких 70.

До них ми додали переможців попередніх двох рейтингів 2010-2015 і 2016-2018 років. Щоб можна було порівняти, як змінювалися теми і формати, час яких героїв минув, а яких — прийшов, популярність яких серіальних зірок зійшла нанівець, а яких — тільки зароджується.

А 2 липня стартує друга частина рейтингу під назвою "Профі". Можна буде голосувати за тих, хто знімав серіали і tv-фільми 2019-2020 років. Покажемо вам, з яких людей складається креативна армія серіальної індустрії. Адже крім продюсерів, режисерів та акторів, чиї обличчя ми бачимо, там працюють сотні людей, що залишаються "за кадром": тих, хто знімає, монтує, чаклує із звуком, створює декорації, костюми і грим.

Одночасно з онлайн-голосуванням експерти серіального ринку оцінюватимуть серіали, tv-фільми та професіоналів, оберуть найкращу промокампанію. Голосування триватиме до 10 серпня 2020 року. Нагородження переможців відбудеться наприкінці серпня.

Олена Гладських, керівник проекту "Знято в Украінї", редактор блоку "Креативні індустрії" видання Delo.ua