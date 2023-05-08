Де можна отримати кредит онлайн без відмови? Дуже терміново

Іноді в житті людей трапляються ситуації, коли потрібний кредит онлайн на картку без відмови терміново. Що робити у такій ситуації? До кого звертатись? Розглянемо різні варіанти.

Варіант №1. Оформити кредит у МФО

Мікрофінансові організації (МФО) вийшли на кредитно-фінансовий ринок відносно нещодавно близько десяти років тому. Але, незважаючи на свою «молодість», МФО вже встигли міцно зайняти нішу короткострокових мікрокредитів, де фактично не мають конкурентів. Кредит у МФО можна оформити у віддаленому режимі, у будь-який час, витративши на всю процедуру не більше однієї години.

В Україні існує кілька сотень різних МФО. З цієї причини у клієнта може піти більше часу на пошук потрібної йому МФО, ніж саме оформлення кредиту. Для економії часу пошуку відповідної МФО, можна дати пораду звернутися до найбільш популярних організацій, таких, як e-groshi.com, miloan, money4you.

Варіант №2. Зайняти у знайомих

Мабуть, це найкращий варіант, якщо такі знайомі є, і ці знайомі (родичі, друзі) мають вільні кошти, які вони готові надати вам у тимчасове користування. Але тут є ряд «підводних каменів», на які слід обов'язково звернути увагу.

Перший нюанс полягає у тому, що невчасна віддача боргу може поставити «хрест» на дружніх відносинах. Напевно, багато хто чув приказку про те, що якщо хочеш втратити друга, займи йому грошей.

Другий аспект полягає в тому, що далеко не у всіх знайомих буде лежати в «заначці» необхідна вам сума. І, навіть якщо така «заначка» є, далеко не кожен буде готовий з нею розлучитися, щоб вирішити ваші фінансові проблеми.

Варіант №3. Оформити кредит у банку

Оформити кредит у банку швидко не вийде, оскільки жоден банк не надасть кредит своєму клієнту, не перевіривши його кредитну історію та платоспроможність, яку треба буде підтвердити відповідним пакетом документів, на збір яких піде не один день.

Але навіть якщо всі документи будуть зібрані, існує досить висока ймовірність того, що в кредиті клієнту буде відмовлено, оскільки в сучасних умовах банки дуже неохоче кредитують своїх клієнтів з огляду на підвищену ймовірність проблемних кредитів.

Варіант №4. Взяти кредит у ломбарді

Кредит у ломбарді можна оформити дуже швидко. Все залежить від того, як швидко клієнт дістанеться ломбарду. У великому місті на це піде не більше однієї години часу. Якщо клієнт мешкає у сільській місцевості, то на дорогу до ломбарду може піти кілька годин.

Ломбард не цікавитиметься кредитною історією клієнта чи його платоспроможністю. Ломбарду від клієнта потрібні лише дві речі – паспорт позичальника та заставна цінність. Що вище вартість застави, то на більш високу суму кредиту може розраховувати клієнт. Основна проблема полягає в тому, що далеко не всі мають щось цінне, що можна було б закласти в ломбарді.