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Где можно взять кредит онлайн без отказа? Очень срочно
Иногда в жизни людей случаются ситуации, когда нужен кредит онлайн на карту без отказа срочно. Что делать в такой ситуации? К кому обращаться? Рассмотрим различные варианты.
Вариант №1. Оформить кредит в МФО
Микрофинансовые организации (МФО) вышли на кредитно-финансовый рынок относительно недавно, около десяти лет назад. Но, несмотря на свою "молодость" МФО уже успели прочно занять нишу краткосрочных микрокредитов, где фактически не имеют конкурентов. Кредит в МФО можно оформить в удаленном режиме, в любое время, затратив на всю процедуру не более одного часа.
В Украине существует несколько сотен различных МФО. По этой причине у клиента может уйти больше времени на поиск подходящей МФО, чем на само оформление кредита. Для экономии времени поиска подходящей МФО, можно дать совет обратиться к наиболее популярным организациям, таких, как, например, e-groshi.com, miloan, money4you.
Вариант №2. Занять у знакомых
Пожалуй, это лучший вариант, если такие знакомые есть, и у этих знакомых (родственников, друзей) имеются свободные средства, которые они готовы предоставить вам во временное пользование. Но, тут имеется ряд "подводных камней", на которые следует обязательно обратить внимание.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Первый нюанс заключается в том, что несвоевременная отдача долга может поставить "крест" на дружеских отношениях. Наверняка, многие слышали поговорку о том, что, если хочешь потерять друга, займи ему денег.
Второй нюанс заключается в том, что далеко не у всех знакомых будет лежать в "заначке" нужная вам сумма. И, даже в том случае, если такая "заначка" имеется, далеко не каждый будет готов с ней расстаться, чтобы решить ваши финансовые проблемы.
Вариант №3. Оформить кредит в банке
Оформить кредит в банке быстро не получится, поскольку ни один банк не выдаст кредит своему клиенту, не проверив его кредитную историю и платежеспособность, которую надо будет подтвердить соответственным пакетом документов, на сбор которых уйдет не один день.
Но, даже если все документы будут собраны, существует достаточно высокая вероятность того, что в кредите клиенту будет отказано, поскольку, в современных условиях банки очень неохотно кредитуют своих клиентов, учитывая повышенную вероятность проблемных кредитов.
Вариант №4. Взять кредит в ломбарде
Кредит в ломбарде можно оформить очень быстро. Все зависит от того, как быстро клиент доберется до ломбарда. В крупном городе на это уйдет не больше одного часа времени. Если клиент проживает в сельской местности, то на дорогу до ломбарда может уйти несколько часов.
Ломбард не будет интересоваться кредитной историей клиента или его платежеспособностью. Ломбарду от клиента нужны всего две вещи – паспорт заемщика и залоговая ценность. Чем выше стоимость залога, тем на более высокую сумму кредита может рассчитывать клиент. Основная проблема заключается в том, что далеко не у всех имеется что-то ценное, что можно было бы заложить в ломбарде.