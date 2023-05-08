Где можно взять кредит онлайн без отказа? Очень срочно

Иногда в жизни людей случаются ситуации, когда нужен кредит онлайн на карту без отказа срочно . Что делать в такой ситуации? К кому обращаться? Рассмотрим различные варианты.

Вариант №1. Оформить кредит в МФО

Микрофинансовые организации (МФО) вышли на кредитно-финансовый рынок относительно недавно, около десяти лет назад. Но, несмотря на свою "молодость" МФО уже успели прочно занять нишу краткосрочных микрокредитов, где фактически не имеют конкурентов. Кредит в МФО можно оформить в удаленном режиме, в любое время, затратив на всю процедуру не более одного часа.

В Украине существует несколько сотен различных МФО. По этой причине у клиента может уйти больше времени на поиск подходящей МФО, чем на само оформление кредита. Для экономии времени поиска подходящей МФО, можно дать совет обратиться к наиболее популярным организациям, таких, как, например, e-groshi.com, miloan, money4you.

Вариант №2. Занять у знакомых

Пожалуй, это лучший вариант, если такие знакомые есть, и у этих знакомых (родственников, друзей) имеются свободные средства, которые они готовы предоставить вам во временное пользование. Но, тут имеется ряд "подводных камней", на которые следует обязательно обратить внимание.

Первый нюанс заключается в том, что несвоевременная отдача долга может поставить "крест" на дружеских отношениях. Наверняка, многие слышали поговорку о том, что, если хочешь потерять друга, займи ему денег.

Второй нюанс заключается в том, что далеко не у всех знакомых будет лежать в "заначке" нужная вам сумма. И, даже в том случае, если такая "заначка" имеется, далеко не каждый будет готов с ней расстаться, чтобы решить ваши финансовые проблемы.

Вариант №3. Оформить кредит в банке

Оформить кредит в банке быстро не получится, поскольку ни один банк не выдаст кредит своему клиенту, не проверив его кредитную историю и платежеспособность, которую надо будет подтвердить соответственным пакетом документов, на сбор которых уйдет не один день.

Но, даже если все документы будут собраны, существует достаточно высокая вероятность того, что в кредите клиенту будет отказано, поскольку, в современных условиях банки очень неохотно кредитуют своих клиентов, учитывая повышенную вероятность проблемных кредитов.

Вариант №4. Взять кредит в ломбарде

Кредит в ломбарде можно оформить очень быстро. Все зависит от того, как быстро клиент доберется до ломбарда. В крупном городе на это уйдет не больше одного часа времени. Если клиент проживает в сельской местности, то на дорогу до ломбарда может уйти несколько часов.

Ломбард не будет интересоваться кредитной историей клиента или его платежеспособностью. Ломбарду от клиента нужны всего две вещи – паспорт заемщика и залоговая ценность. Чем выше стоимость залога, тем на более высокую сумму кредита может рассчитывать клиент. Основная проблема заключается в том, что далеко не у всех имеется что-то ценное, что можно было бы заложить в ломбарде.