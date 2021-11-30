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Какие улучшения камеры в Айфон Про 13 серии?

Какие улучшения камеры в Айфон Про 13 серии?

В сентябре 2021 года компания Apple очередной раз провела масштабную презентацию своего новенького флагмана. Главное внимание в ходе представления разработчик смартфона уделил камерам. Спустя пару месяцев специалисты интернет-магазина Стилус оценивают изменения в фотосенсорах Айфон 13 Про и рассказывают, стоят ли такие апгрейды перехода на свежие устройства.

Наиболее яркие изменения

В отзывах покупатели часто намекают на отсутствие кардинальных апгрейдов фотолинз iPhone 13 Pro по сравнению с предшественником. Но в реальности изменений не так и мало. Фотодатчики девайса получили улучшенную стабилизацию, что помогает создавать максимально четкие снимки в условиях тряски. Широкоугольный объектив теперь имеет наиболее крупную матрицу среди телефонов бренда. Способность к захвату света здесь увеличилась на весомые 47%. Ну а сверхширокоугольная линза научилась распознавать больше мелких элементов в темных зонах на фото и видео с минимальным количеством визуальных шумов.

Фото 2 — Какие улучшения камеры в Айфон Про 13 серии?

Интересные фишки камер смартфона из обновленной серии

Покупателям таких интересных моделей, как Apple iPhone 13 Pro 512GB Sierra Blue, iPhone 13 Pro 1TB Gold и других топовых девайсов из этой линейки теперь доступно следующее:

  1. Киноэффект — своеобразная альтернатива портретной съемке, но для записи видео. В этом режиме можно снимать ролики с выраженной глубиной резкости. А владелец гаджета может тонко отрегулировать в настройках степень размытия отдельных деталей.
  2. Smart HDR 4 — динамический диапазон съемки в свежих «яблочных» девайсах обновили до четвертой версии. Айфон научился распознавать до 4-х людей в кадре. В итоге система тщательно оптимизирует яркость и уровень контрастности, что избавляет снимки от эффекта пересвета границ объектов.
  3. Доработанные фотографические стили — процесс съемки теперь полностью контролируется нейровычислительной системой процессора A15 Bionic. Прямо в ходе создания фото пользователь может тонко отрегулировать тона, степень контраста и параметры теплоты.

Несмотря на визуальную схожесть концептов предыдущей и текущей версии «яблочных» устройств, разработчик проделал немалую работу над апгрейдом фотодатчиков. Самые заметные изменения коснулись улучшения матричной стабилизации и оптического зума. Вполне логично предположить, что в новой версии всех нас ожидает еще более впечатляющая доработка качества фото и видео, а разница между старыми и свежими релизами станет гораздо ощутимей.

Фото 3 — Какие улучшения камеры в Айфон Про 13 серии?

Где выгодно купить iPhone 13 Pro?

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