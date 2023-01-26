Користь та шкода вітаміну С

Вітамін С – це корисний і необхідний елемент раціону кожної людини. Але від вітамінів буває і шкода, якщо їх в організмі накопичується дуже багато. Тому в статті фахівці інтернет-магазину Stylus зібрали інформацію як про користь, так і про шкоду вітаміну Ц, а також продукти, в яких його міститься найбільше.

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Вітамін С у їжі

Більшість людей звикла вважати, що найбільше цього елемента міститься у лимоні, хоча це не так. У співвідношенні з іншими складовими вітаміну С дуже багато в таких овочах:

томати;

кабачки;

редис;

морква;

часник;

буряк.

Аскорбінової кислоти багато й у фруктах. Особливо в цитрусових, яблуках, грушах та малині. Тому для нормального надходження вітаміну в організм буває достатньо регулярно вживати їх у їжу. Любителям зелені також буде приємно дізнатися, що С є в петрушці, базиліці, листовому салаті та листі кульбаби.

Чому вітамін Ц такий важливий

Недолік такого елемента в організмі призводить до поганих наслідків. Серед них і хвороби:

цинга — випадають зуби та волосся;

анемія — кисневе голодування клітин;

рахіт — неправильний розвиток кісток (може з'явитися у дітей).

До симптомів нестачі вітаміну С відносяться болі в м'язах ніг, постійна слабкість, кровотеча ясен, задишка від будь-якого навантаження, зниження працездатності та інші стани «розбитого організму».

Це чудова профілактика простудних захворювань, звичайно, у допустимих дозах. Аскорбінова кислота допомагає виробленню лейкоцитів, що перешкоджає розмноженню мікроорганізмів. Тому у міжсезоння підтримувати належний рівень вітамінів так важливо.

Вільні радикали теж не встоять перед цим вітаміном. Він бере участь у їхній нейтралізації, що уповільнює розпад ферментів та «окислення» організму. А значить шкіра виглядатиме здоровіше, вона буде еластичною і гладкою набагато довше. Крім того, вітамін С бере величезну роль в обмінних процесах.

Нормальна добова доза

Звичайно, у кожної людини організм індивідуальний і потреби можуть відрізнятись дуже сильно. Добова норма вітаміну С залежить, в першу чергу, від віку, статі, способу життя і т.д. У середньому норма в день складає:

до 6 місяців – 30 мг;

до 1 року – 35 мг;

до 3 років – 40 мг;

до 10 років – 45 мг;

до 18 років – 50-70 мг.

Дорослій людині в середньому потрібно 60-100 мг вітаміну на добу. Зазвичай цю дозу цілком реально отримати за нормального харчування навіть без використання добавок. Але при необхідності більшість віддає перевагу таким перевіреним виробникам вітамінів, як Solgar, Thompson, NOW Foods, American Health та ін.

Ознаки надлишку вітаміну С

Отримати гіпервітаміноз із їжею досить складно. Хоча кілограм мандарин за один присіст може викликати неприємну реакцію навіть у людей без алергії. Основними ознаками надлишку компонента в організмі є:

алергічна реакція – висипання та почервоніння шкіри, першіння у горлі;

підвищення кислотності сечі та утворення каменів у нирках;

нудота та блювання;

ризик розвитку гастриту та виразки у стравоході.

Максимальна доза, яку дорослій людині можна прийняти на добу, становить 2000 мг. Звичайно тим, хто має алергію, навіть продукти з високим вмістом вітаміну С потрібно вживати дуже обережно.

Добавки з вітамінами та мікроелементами бувають життєво необхідними. Але приймати їх слід лише за призначенням лікаря. Фахівець на основі аналізів та загального стану організму зможе правильно підібрати комплекс та тривалість прийому препаратів. Так ви отримаєте максимум користі та зможете уникнути гіпервітамінозу.