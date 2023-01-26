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Польза и вред витамина С
Витамин С – это нужный и нужный элемент рациона каждого человека. Но от витаминов бывает и жалко, если их в организме скапливается очень много. Поэтому в статье специалисты интернет-магазина Stylus собрали информацию как о пользе, так и о вреде витамина Ц, а также продуктах, в которых его содержится больше всего.
Витамин С в пище
Большинство людей привыкло считать, что больше всего этого элемента содержится в лимоне, хотя это не так. В соотношении с другими составляющими, витамина С очень много в таких овощах:
- томаты;
- кабачки;
- редис;
- морковь;
- чеснок;
- свекла.
Аскорбиновой кислоты много и во фруктах. Особенно в цитрусовых, яблоках, грушах и малине. Поэтому для нормального поступления витамина в организм бывает достаточно регулярно употреблять их в пищу. Любителям зелени также будет приятно узнать, что С есть в петрушке, базилике, листовом салате и листьях одуванчика.
Почему витамин Ц так важен
Недостаток такого элемента в организме приводит к очень плохим последствиям. Среди них и болезни:Подписывайтесь на наш YouTube канал
- цинга – выпадают зубы и волосы;
- анемия – кислородное голодание клеток;
- рахит – неправильное развитие костей (может появиться у детей).
К симптомам нехватки витамина С относятся боли в мышцах ног, постоянная слабость, кровотечение десен, отдышка от любой нагрузки, снижение работоспособности и прочие состояния «разбитого организма».
Это отличная профилактика простудных заболеваний, конечно, в допустимых дозах. Аскорбиновая кислота помогает выработке лейкоцитов, что препятствует размножению микроорганизмов. Поэтому в межсезонье поддерживать должный уровень витаминов так важно.
Свободные радикалы тоже не устоят перед этим витамином. Он принимает участие в их нейтрализации, что замедляет распад ферментов и «окисление» организма. А значит кожа будет выглядеть здоровее, она будет эластичной и гладкой гораздо дольше. Кроме того, витамин С принимает огромную роль в обменных процессах.
Нормальная суточная доза
Конечно, у каждого человека организм индивидуальный и потребности могут отличаться очень сильно. Суточная норма витамина С зависит в первую очередь от возраста, пола, способа жизни и т. д. В среднем норма в день составляет:
- до 6 месяцев – 30 мг;
- до 1 года – 35 мг;
- до 3 лет – 40 мг;
- до 10 лет – 45 мг;
- до 18 лет – 50-70 мг.
Взрослому человеку в среднем требуется 60-100 мг витамина в сутки. Обычно эту дозу вполне реально получить при нормальном питании даже без использования добавок. Но при необходимости большинство предпочитает таких проверенных производителей витаминов, как Solgar, Thompson, NOW Foods, American Health и пр.
Признаки избытка витамина С
Получить гипервитаминоз с пищей довольно сложно. Хотя килограмм мандарин в один присест могут вызвать неприятную реакцию даже у людей без аллергии. Основными признаками переизбытка компонента в организме являются:
- аллергическая реакция – высыпания и покраснения кожи, першение в горле;
- повышение кислотности мочи и образование камней в почках;
- тошнота и рвота;
- риск развития гастрита и язвы в пищеводе.
Максимальная доза, которую взрослому человеку можно принять в сутки, составляет 2000 мг. Конечно тем, у кого есть аллергия, даже продукты с высоким содержанием витамина С нужно есть очень осторожно.
Добавки с витаминами и микроэлементами бывают жизненно необходимыми. Но принимать их следует только по назначению врача. Специалист на основе анализов и общего состояния организма сможет правильно подобрать комплекс и продолжительность приема препаратов. Так вы получите максимум пользы и сможете избежать гипервитаминоза.