Польза и вред витамина С

Витамин С – это нужный и нужный элемент рациона каждого человека. Но от витаминов бывает и жалко, если их в организме скапливается очень много. Поэтому в статье специалисты интернет-магазина Stylus собрали информацию как о пользе, так и о вреде витамина Ц, а также продуктах, в которых его содержится больше всего.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Витамин С в пище

Большинство людей привыкло считать, что больше всего этого элемента содержится в лимоне, хотя это не так. В соотношении с другими составляющими, витамина С очень много в таких овощах:

томаты;

кабачки;

редис;

морковь;

чеснок;

свекла.

Аскорбиновой кислоты много и во фруктах. Особенно в цитрусовых, яблоках, грушах и малине. Поэтому для нормального поступления витамина в организм бывает достаточно регулярно употреблять их в пищу. Любителям зелени также будет приятно узнать, что С есть в петрушке, базилике, листовом салате и листьях одуванчика.

Почему витамин Ц так важен

Недостаток такого элемента в организме приводит к очень плохим последствиям. Среди них и болезни:

цинга – выпадают зубы и волосы;

анемия – кислородное голодание клеток;

рахит – неправильное развитие костей (может появиться у детей).

К симптомам нехватки витамина С относятся боли в мышцах ног, постоянная слабость, кровотечение десен, отдышка от любой нагрузки, снижение работоспособности и прочие состояния «разбитого организма».

Это отличная профилактика простудных заболеваний, конечно, в допустимых дозах. Аскорбиновая кислота помогает выработке лейкоцитов, что препятствует размножению микроорганизмов. Поэтому в межсезонье поддерживать должный уровень витаминов так важно.

Свободные радикалы тоже не устоят перед этим витамином. Он принимает участие в их нейтрализации, что замедляет распад ферментов и «окисление» организма. А значит кожа будет выглядеть здоровее, она будет эластичной и гладкой гораздо дольше. Кроме того, витамин С принимает огромную роль в обменных процессах.

Нормальная суточная доза

Конечно, у каждого человека организм индивидуальный и потребности могут отличаться очень сильно. Суточная норма витамина С зависит в первую очередь от возраста, пола, способа жизни и т. д. В среднем норма в день составляет:

до 6 месяцев – 30 мг;

до 1 года – 35 мг;

до 3 лет – 40 мг;

до 10 лет – 45 мг;

до 18 лет – 50-70 мг.

Взрослому человеку в среднем требуется 60-100 мг витамина в сутки. Обычно эту дозу вполне реально получить при нормальном питании даже без использования добавок. Но при необходимости большинство предпочитает таких проверенных производителей витаминов, как Solgar, Thompson, NOW Foods, American Health и пр.

Признаки избытка витамина С

Получить гипервитаминоз с пищей довольно сложно. Хотя килограмм мандарин в один присест могут вызвать неприятную реакцию даже у людей без аллергии. Основными признаками переизбытка компонента в организме являются:

аллергическая реакция – высыпания и покраснения кожи, першение в горле;

повышение кислотности мочи и образование камней в почках;

тошнота и рвота;

риск развития гастрита и язвы в пищеводе.

Максимальная доза, которую взрослому человеку можно принять в сутки, составляет 2000 мг. Конечно тем, у кого есть аллергия, даже продукты с высоким содержанием витамина С нужно есть очень осторожно.

Добавки с витаминами и микроэлементами бывают жизненно необходимыми. Но принимать их следует только по назначению врача. Специалист на основе анализов и общего состояния организма сможет правильно подобрать комплекс и продолжительность приема препаратов. Так вы получите максимум пользы и сможете избежать гипервитаминоза.