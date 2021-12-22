Проблемы с ногами часто беспокоят людей, ведущих малоподвижный образ жизни. Ноги болят у спортсменов и тех, кто проводит весь день на ногах. Страдают также пожилые люди, у которых развивается атрофия мышц.

Желание избавиться от болезненных спазмов приводит к решению купить массажер для ног в Украине. Массажное устройство проводит профилактику застойных явлений в нижних конечностях и дополняет комплекс физиотерапевтических процедур при разных заболеваниях.

Воздействие массажера для ног на организм человека

Массажеры для ног от известных мировых брендов отличаются повышенным комфортом и многофункциональностью. Роликовый механизм, размещенный на нижней платформе аппарата, двигается с разной интенсивностью. Выступы на массажных роликах проводят разминающий, растирающий и точечный массаж по технике Шиацу. Благодаря активной проработке рефлекторных зон на стопах расслабляется весь организм. Снимается напряжение в ногах, активизируется работа периферической нервной системы.

Усиливает эффективность роликового массажа воздушная компрессия. С помощью мощного мотора воздушные подушки наполняются воздухом и проводят лимфодренажный массаж свода стопы, голеностопа. В массажерах для ног, которые имеют раскладную конструкцию, воздушной компрессией охвачены также икроножные мышцы.

Инфракрасный прогрев гарантирует проведение расслабляющего массажа. Такая технология усиливает кровообращение и повышает результативность разных видов массажа.

Как выбрать подходящий массажер для ног?

Массажеры для ног в Украине представлены известными марками, гарантирующими качество и длительную эксплуатацию аппарата. Выбирая подходящий вид массажера, пользователи изучают технические возможности массажных устройств. Купить массажер для ног подходящей модели по доступной цене можно в нашем интернет-магазине.

Массажное устройство выбирают по внешним и техническим данным. Корпус массажера для ног имеет обтекаемую форму, приятную гамму пастельных оттенков, поэтому отлично впишется в общий интерьер помещения. Для удобного ухода за устройством в нишах для ног установлены съемные чехлы. Они снимаются для проветривания и стирки.

Можно купить массажер для ног, где есть раскладная часть корпуса. Такой массажер охватывает ноги от ступней до колен, гарантируя общий и отдельные виды массажа.

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