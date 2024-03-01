Депозити в банку є одним із найбільш легких та безпечних способів отримати додатковий дохід з власних заощаджень. Відповідно ключовим аспектом при розгляді банківських пропозицій є рівень процентів по вкладу, від якого насамперед залежить величина отриманого заробітку. Однак окрім ставки підвищити кінцеву дохідність вкладу здатна також капіталізація відсотків. Як працюють і кому підходять такі вклади та в яких банках можна знайти вигідні депозити з капіталізацією, дослідили разом з експертами Агропросперіс Банку.

Що означає капіталізація відсотків?

Капіталізація відсотків – це спосіб виплати доходу за депозитом, за якого він не виплачується на руки вкладнику, а періодично приєднується до суми початкового внеску, тобто капіталізуються. Як наслідок, збільшується тіло депозиту і наступні відсотки нараховуються вже на збільшену суму попереднього періоду. Реінвестування виплачених відсотків створює нові відсотки, що сприяє швидкому зростанню заощаджень з часом.

Найчастіше депозитними програмами банків передбачена щомісячна капіталізація – це коли проценти нараховуються і додаються до тіла вкладу кожного місяця. Таким чином, з кожним місяцем ви отримуєте все більше і більше доходу, і чим довший термін вкладу, тим доцільніше обирати такий вклад. Враховуючи, що банки зазвичай пропонують нижчі ставки на депозити з капіталізацією, вигода від їх розміщення буде відчуватися на термінах від 1 року і більше.

Докладніше про те, як працює капіталізація відсотків, формула розрахунку доходу та його залежність від терміну вкладу, розглянуто в статті «Що таке капіталізація відсотків по депозиту та коли вона вигідна».

Для кого підходять вклади з капіталізацією

Кожна людина має різну мету розміщення коштів на депозит. Для одних важливо щомісячно отримувати гарантований додатковий дохід, інші прагнуть зберегти свої гроші від інфляції та незапланованих витрат. Для когось же депозит – це можливість з мінімальними ризиками максимально наростити власний капітал. Саме для таких людей капіталізація процентів – це оптимальний вибір.

Депозити з капіталізацією підходять вкладникам, які:

ставлять довгострокові фінансові цілі та хочуть максимізувати приріст капіталу;

планують накопичити суттєву суму коштів на придбання майна, навчання дитини, тощо;

готові інвестувати кошти на тривалий термін та не мати доступу до них;

не потребують отримання щомісячного доходу.

Ідеальним рішенням для таких людей, які ставлять амбітні цілі, буде не лише капіталізація депозиту, а й можливість поповнення додатковими внесками. Це дозволить щомісяця суттєво збільшувати суму нарахованих відсотків та за декілька років накопичити максимально можливу суму коштів.

Що пропонують банки

При розгляді депозитних програм вкладники часто зупиняють вибір на максимальній ставці або щомісячній виплаті, а вклади з капіталізацією, які дійсно мають нижчу номінальну ставку, на жаль, часто залишаються поза їхньою увагою. Хоча в кінцевому підсумку вони принесуть суттєво вищу дохідність.

Депозити з капіталізацією на сьогодні можна знайти не більше ніж в двадцяти банках, серед них найвищі ставки пропонують державні Сенс Банк та Укрексімбанк, приватні Глобус Банк та КомІнБанк та американський Агропросперіс Банк. Враховуючи, що такі вклади доцільно розміщувати на довгий термін, варто обирати надійну банківську установу, якій ви впевнено довірите свої кошти на декілька років.