Депозиты в банке являются одним из наиболее легких и безопасных способов получить дополнительный доход от собственных сбережений. Соответственно ключевым аспектом при рассмотрении банковских предложений является уровень ставок по вкладу, от которого зависит величина полученного заработка. Однако помимо ставки повысить конечную доходность вклада способна также капитализация процентов. Как работают и кому подходят такие вклады исследовали вместе с экспертами Агропросперис Банка.

Что означает капитализация процентов?

Капитализация процентов – это способ выплаты дохода по депозиту, при котором он не выплачивается на руки вкладчику, а периодически присоединяется к сумме первоначального взноса, то есть капитализируется. Как следствие, увеличивается тело депозита и последующие проценты начисляются уже на возросшую сумму предыдущего периода. Реинвестирование выплаченных процентов создает новые проценты, что со временем способствует быстрому росту сбережений.

Чаще депозитными программами банков предусмотрена ежемесячная капитализация – это когда проценты начисляются и прилагаются к телу вклада каждый месяц и с каждым месяцем вы получаете все больше дохода. Соответственно, чем длиннее срок вклада, тем выгоднее. Учитывая, что банки обычно предлагают более низкие ставки на такие депозиты, эффект от их размещения будет ощущаться на сроках от 1 года и более.

Более подробно о том, как работает капитализация процентов, формула расчета дохода и его зависимость от срока вклада, рассмотрены в статье «Что такое капитализация процентов по депозиту и когда она выгодна».

Кому подходят вклады с капитализацией

Каждый человек имеет разную цель размещения средств на депозит. Для одних важно ежемесячно получать гарантированный дополнительный доход, другие стремятся сберечь свои деньги от инфляции и незапланированных расходов. Для кого-то депозит – это возможность с минимальными рисками максимально нарастить собственный капитал. Именно для таких людей капитализация процентов – оптимальный выбор.

Депозиты с капитализацией подходят вкладчикам, которые:

• ставят долгосрочные финансовые цели и желают максимизировать прирост капитала;

• планируют накопить существенную сумму средств на приобретение имущества, обучение ребенка и т.п.;

• готовы длительный срок не иметь доступа к средствам.

Если же такой депозит будет также предлагать опцию пополнения дополнительными взносами, это позволит ежемесячно существенно увеличивать сумму начисленных процентов и через несколько лет накопить максимально возможную сумму средств.

Что предлагают банки

При рассмотрении депозитных программ вкладчики часто останавливают выбор на максимальной ставке или ежемесячной выплате, а вклады с капитализацией, которые действительно имеют более низкую номинальную ставку, к сожалению, часто остаются без их внимания. Хотя в конечном счете они принесут существенно более высокую доходность.

Депозиты с капитализацией на сегодняшний день можно найти не более чем в двадцати банках, среди них самые высокие ставки предлагают государственные Сенс Банк и Укрэксимбанк, частные Глобус Банк и КомИнБанк и американский Агропросперис Банк. Учитывая, что такие вклады целесообразно размещать на долгий срок, следует выбирать надежное банковское учреждение, которому вы уверенно доверите свои деньги на несколько лет.