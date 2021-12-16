Умные часы от Apple: ключевые функции

Apple Watch 7 – это новые умные часы в версии 2021 года. Производитель решил уделить еще больше внимания возможностям контроля за состоянием здоровья, и девайс получил дополнительные контроллеры и возможностями. Но только функциями фитнес-трекерами Apple Watch не ограничиваются. Больше в нашем материале.

Стильный дизайн, надежный корпус и мощный процессор

Корпус изготовлен из повторно переработанного алюминия – как в iPhone 13 Pro или других девайсах. Это уже фирменная фишка бренда. Это обеспечивает надежную защиту внутренних узлов техники от внешних повреждений, ударов или падений. Также он получил максимальный класс защиты от влаги и попадания пыли под корпус. Циферблат в зависимости от комплектации может быть 41 или 45 миллиметров. Как всегда, сборка идеальная и без единого изъяна.

Для удобной навигации используется колесико прокрутки Digital Crown, созданное по фирменной яблочной технологии.

Контроль за жизненными показателями и оценка эффективности тренировок

Производитель сделал ставку на заботе о здоровье. Он оснащен максимальным количеством датчиком и контроллеров, которые позволят контролировать жизненные показателя и анализировать эффективность спортивных тренировок. В частности, в нем есть такие датчики:

- глюкометр – анализирует уровень сахара в крови без прокола пальцев и анализов. Используется впервые в такой техники и демонстрирует достаточно высокую точность;

- тонометр для измерения давления, также используется впервые в «яблочных» умных часах;

- пульсоксиметр, определяющий уровень насыщения крови кислородом, или сатурацию научным языком. С началом пандемии короновируса опция пользуется особой популярностью среди украинцев;

- пульсометр, который позволит следить за безопасностью во время интенсивных спортивных тренировок;

- датчик анализа сна, который оценивает качество и глубину отдыха, прохождения фаз сна, пиков активности в период бодрствования.

Умные часы позволяют даже сделать электрокардиограммы, не обращаясь к врачу – они выдадут данные всего через 30 секунд.

Можно синхронизировать фитнес-трекер с другими устройствами, например, с Macbook M1 или iMac M1. Тогда вы сможете передавать показатели на компьютер, просматривать их на большом экране, оценить изменения в динамике в наглядной форме графиков и диаграмм.

Другие функции и возможности

С помощью умных часов вы можете принимать звонки и писать сообщения, следить за своим графиком и использовать девайс как органайзер. С него можно слушать музыку, подключив беспроводные наушники через блютуз. А за счет модуля NFC можно рассчитываться в магазинах и кафе бесконтактным способом. Защита от несанкционированного доступа возможна с помощью пароля или сканера отпечатка пальцев – на выбор.

Выгодно купить новинку поможет сеть магазинов Apple в Киеве. Здесь представлена вся линейках умных часов нового поколения – вы можете выбрать свою комплектацию, цвет и размер циферблата. Вы получите гарантии качества, оригинальности, лучшей цены. Можно заказать гаджет с быстрой доставкой в любую точку Украины.