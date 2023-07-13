Волонтерів запрошують на перший всеукраїнський форум Social Camp Odesa

22 липня 2023 року в Одесі відбудеться перший щорічний форум для волонтерської спільноти Social Camp 2023 Odesa. Метою заходу є посилення українського волонтерства, а його програма побудована з урахуванням актуальних та гострих питань, що постали в суспільстві та волонтерській спільноті зокрема.

"Об’єднуємось. Надихаємось. Перезавантажуємось" – провідна думка форуму, шо є актуальним проєктом та зручною платформою для спілкування всіх учасників волонтерського руху. Ініціатором Social Camp 2023 став український підприємець та імпакт-інвестор Єгор Гребенніков. На його переконання волонтери є агентами змін й саме вони наразі визначають темпи надходження допомоги у найвіддаленіші куточки країни та впливають на докорінні зміни українського суспільства.

“Саме волонтерам сьогодні потрібне перезавантаження, натхнення та підтримка. Разом ми подивимось на поточні події глобально та знайдемо відповіді на існуючі протиріччя, аби мати широкий світогляд і ментальне здоров’я, щоб рухатися вперед», – підкреслює Єгор Гребенніков.

Серед спікерів більше 20 керівників громадських організацій, науковців, підприємців, журналістів, волонтерів, громадських діячів. У їх числі керівник проєкту "Голос громадянського суспільства" Андрій Длігач, засновник і CEO корпорації "Біосфера" Андрій Здесенко, журналіст і військовослужбовець ЗСУ Павло Казарін, доктор історичних наук Данило Яневський, засновник Києво-Могилянської бізнес-школи Павло Шеремета та інші. За словами СЕО Superhumans Center Ольги Руднєвої, яка також є спікеркою форуму, на сьогодні ключова задача для українців – зробити волонтерський рух системним, оскільки закінчення війни не зменшить обсяг потреб суспільства.

“Повномасштабне вторгнення дало нам всім зрозуміти, хто ми є і що для нас є найголовнішим. Впевнена, що ми здивували навіть самих себе. Волонтерство стало нашою другою роботою, нашим покликанням та нашим способом вгамувати біль втрат. Найголовніший виклик зараз — зробити цей рух системним, допомогти людям з інвалідністю та ветеранам інтегруватися в суспільне життя, не зламатися та не зламати цей дух стійкості та віри в перемогу”, – зауважує Ольга Руднєва.

“Ми маємо досить коротке вікно можливостей, щоби модернізувати та закорінити зміни в українському суспільстві. Зараз важливо як ніколи обʼєднуватися, впроваджувати разом змінотворчі рішення для держави та ефективно допомагати ЗСУ боронити Україну. Social Camp Odesa є одним з таких місць для обміну досвідом!”, — додає співзасновниця благодійного фонду “Хвиля 91” Катерина Новачук.

Програма дискусійних панелей побудована з урахуванням гострих і ключових питань, що постали в суспільства. Ключові теми форуму:

Нова ера волонтерства в Україні

Довіра в комунікаціях Лідерів

Відповідальність воєнного часу: чи повинен бізнес рятувати та відроджувати країну

Майбутнє волонтерства та переосмислення суспільного договору

Партнери, а не вороги: які кроки має зробити держава, щоб підтримати або співпрацювати з волонтерським рухом

На межі: як у нескінченній допомозі іншим не втратити себе

Гроші та довіра: як закривати найбільші збори

Феномен національного волонтерського руху

Вхід безкоштовний за попередньої реєстрації за посиланням: https://www.socialcampodesa.com

Захід виконується за підтримки генерального партнера Impact Hub Odesa, креативного партнера Havas Ukraine, аналітичного партнера Gradus Research, інформаційного партнера Odesa Business Club.

Проведення Social Camp Odesa підтримали благодійні фонди “Хвиля 91”, “Корпорація монстрів”, громадська організація “Безбар’єрність”, волонтерський центр “Гостинна хата”, координаційний центр з психічного здоров’я при Кабінеті міністрів України.

Генеральний медіапартнер 1+1 media, Українська правда

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