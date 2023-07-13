Волонтеров приглашают на первый всеукраинский форум Social Camp Odesa

22 июля 2023 года в Одессе состоится первый ежегодный форум для волонтерского общества Social Camp 2023 Odesa. Цель мероприятия - усиление украинского волонтерства, а его программа построена с учетом актуальных и острых вопросов, которые возникли в обществе и волонтерском сообществе в частности.

"Объединяемся. Вдохновляемся. Перезагружаемся" – ведущее мнение форума, являющегося актуальным проектом и удобной платформой для общения всех участников волонтерского движения. Инициатором Social Camp 2023 стал украинский предприниматель и импакт-инвестор Егор Гребенников. По его убеждению волонтеры являются агентами изменений и именно они определяют темпы поступления помощи в самые отдаленные уголки страны и влияют на коренные изменения украинского общества.

“Именно волонтерам сегодня нужна перезагрузка, вдохновение и поддержка. Вместе мы посмотрим на текущие события глобально и найдем ответы на существующие противоречия, чтобы иметь широкое мировоззрение и ментальное здоровье, чтобы двигаться вперед», – подчеркивает Егор Гребенников.

Среди спикеров более 20 руководителей общественных организаций, научных работников, предпринимателей, журналистов, волонтеров, общественных деятелей. В их числе руководитель проекта "Голос гражданского общества" Андрей Длигач, основатель и CEO корпорации "Биосфера" Андрей Здесенко, журналист и военнослужащий ВСУ Павел Казарин, доктор исторических наук Даниил Яневский, основатель Киево-Могилянской бизнес-школы Павел Шеремета и другие. По словам СЕО Superhumans Center Ольги Рудневой, которая также является спикером форума, на сегодняшний день ключевая задача для украинцев – сделать волонтерское движение системным, поскольку окончание войны не уменьшит объем потребностей общества.

“Полномасштабное вторжение дало нам всем понять, кто мы и что для нас самое главное. Уверена, что мы удивили даже самих себя. Волонтерство стало нашей второй работой, нашим призванием и нашим способом унять боль утрат. Самый главный вызов сейчас – сделать это движение системным, помочь людям с инвалидностью и ветеранам интегрироваться в общественную жизнь, не сломаться и не сломать этот дух стойкости и веры в победу”, – отмечает Ольга Руднева.

“У нас достаточно короткое окно возможностей, чтобы модернизировать и укоренить изменения в украинском обществе. Сейчас важно, как никогда, объединяться, внедрять вместе изменотворческие решения для государства и эффективно помогать ВСУ защищать Украину. Social Camp Odesa является одним из таких мест для обмена опытом!”, – добавляет соучредительница благотворительного фонда “Волна 91” Екатерина Новачук.

Программа дискуссионных панелей построена с учетом острых и ключевых вопросов, возникших у общества. Ключевые темы форума:

Новая эра волонтерства в Украине

Доверие в коммуникациях Лидеров

Ответственность военного времени: должен ли бизнес спасать и возрождать страну

Будущее волонтерство и переосмысление общественного договора

Партнеры, а не враги: какие шаги должно сделать государство, чтобы поддержать или сотрудничать с волонтерским движением

На грани: как в бесконечной помощи другим не потерять себя

Деньги и доверие: как закрывать наибольшее собрание

Феномен национального волонтерского движения

Вход бесплатный при предварительной регистрации по ссылке: https://www.socialcampodesa.com

Мероприятие выполняется при поддержке генерального партнера Impact Hub Odesa, креативного партнера Havas Ukraine, аналитического партнера Gradus Research, информационного партнера Odesa Business Club.

Проведение Social Camp Odesa поддержали благотворительные фонды "Волна 91", "Корпорация монстров", общественная организация "Безбарьерность", волонтерский центр "Гостиная хата", координационный центр по психическому здоровью при Кабинете министров Украины.

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