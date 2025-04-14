Sony підвищила ціни на PlayStation 5 у низці країн

Компанія Sony оголосила про підвищення роздрібних цін на свою флагманську ігрову консоль PlayStation 5 у Європі, Австралії та Новій Зеландії.

Про це йдеться у блозі Sony.

Як пояснює компанія, таке рішення зумовлене складною економічною ситуацією у світі — високою інфляцією та коливаннями валютних курсів.

У своєму офіційному блозі Sony зазначила, що йдеться про "важке рішення", яке довелося ухвалити з огляду на нинішнє фінансове середовище.

Ситуація ускладнилася після нещодавнього запровадження президентом США Дональдом Трампом нових торговельних тарифів, які торкнулися понад 180 країн. Це спричинило нестабільність на глобальних фінансових і валютних ринках.

Нові ціни на PlayStation 5

У Європі ціна на цифрову версію PS5 зросла з 449,99 до 499,99 євро, а у Великій Британії — з 389,99 до 429,99 фунтів стерлінгів. Підвищення не торкнулося стандартної версії з HD Blu-ray-дисководом та оновленої моделі PS5 Pro. Водночас ціни були переглянуті й на ринках Австралії та Нової Зеландії.

Аналітики вважають, що наступною країною, де можуть зрости ціни на PlayStation 5, стануть США. Генеральний директор токійської консалтингової компанії Kantan Games Серкан Тото зазначив, що наразі для Sony "слушний момент" для такого кроку, адже реакція споживачів буде порівняно стриманою. На його думку, підвищення в США є лише питанням часу.

Це вже не перший випадок зміни вартості PS5: у 2022 році Sony підняла ціни в низці країн, а минулого року аналогічний крок було зроблено на ринку Японії. Компанія, вочевидь, продовжує адаптуватися до глобального тиску з боку макроекономічних факторів.

Нагадаємо, 10 вересня минулого року компанія Sony офіційно представила нову ігрову консоль PlayStation 5 Pro – вдосконалену версію PS5, яка пропонує значно покращену продуктивність, графіку та підтримку нових технологій.