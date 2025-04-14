Sony повысила цены на PlayStation 5 в ряде стран

Компания Sony объявила о повышении розничных цен на свою флагманскую игровую консоль PlayStation 5 в Европе, Австралии и Новой Зеландии.

Об этом говорится в блоге Sony.

Как объясняет компания, такое решение обусловлено сложной экономической ситуацией в мире – высокой инфляцией и колебаниями валютных курсов.

В своем официальном блоге Sony отметила, что речь идет о "трудном решении", которое пришлось принять ввиду нынешней финансовой среды.

Ситуация осложнилась после недавнего введения президентом США Дональдом Трампом новых торговых тарифов, коснувшихся более 180 стран. Это повлекло за собой нестабильность на глобальных финансовых и валютных рынках.

Новые цены на PlayStation 5

В Европе цена на цифровую версию PS5 выросла с 449,99 до 499,99 евро, а в Великобритании – с 389,99 до 429,99 фунтов стерлингов. Повышение не затронуло стандартную версию с HD Blu-ray-дисководом и обновленную модель PS5 Pro. В то же время, цены были пересмотрены и на рынках Австралии и Новой Зеландии.

Аналитики полагают, что следующей страной, где могут вырасти цены на PlayStation 5, станут США. Генеральный директор токийской консалтинговой компании Kantan Games Серкан Тото отметил, что сейчас для Sony "подходящий момент" для такого шага, ведь реакция потребителей будет сравнительно сдержанной. По его мнению, повышение в США является лишь вопросом времени.

Это уже не первый случай изменения стоимости PS5: в 2022 году Sony подняла цены в ряде стран, а в прошлом году аналогичный шаг был сделан на рынке Японии. Компания очевидно продолжает адаптироваться к глобальному давлению со стороны макроэкономических факторов.

Напомним, 10 сентября прошлого года компания Sony официально представила новую игровую консоль PlayStation 5 Pro – усовершенствованную версию PS5, предлагающую значительно улучшенную производительность, графику и поддержку новых технологий.