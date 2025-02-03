Скільки газу в українських сховищах та чи вистачить його до кінця ОЗП

Питання заповнення українських газосховищ завжди було одним із найбільш обговорюваних серед газових питань. Від заповнення газосховищ залежить успішне проходження зими. В останній тиждень значно активізувалися розмови про нібито критично малі запаси газу в українських підземних сховищах газу. Різні експерти та медіа публікували інформацію, що рівень наповнення українських сховищ опустився до 10%, через що існує ризик неможливості відбору газу. Чи дійсно це так? Спойлер: ні.

Отже, скільки природного газу зараз в українських газосховищах? За моїми оцінками, станом на 31 січня у сховищах зберігалося 8,16 мільярдів кубометрів природного газу. Враховуючи, що загальна потужність українських ПСГ 30,95 мільярдів кубометрів, то зараз сховища заповнені на 26,4%.

Багато це чи мало? Якщо порівнювати з рівнем заповнення газосховищ у європейських країнах, то українські сховища, безумовно, менш заповнені. Однак, важливо враховувати, що українські ПСГ є найбільшими у Європі та третіми за потужністю у світі. Враховуючи, що споживання природного газу після російського вторгнення у 2022 році обвалилося на 30%, реальні потреби в газі взимку також суттєво знизилося.

Цьогорічні запаси у сховищах менші, ніж у попередні роки, проте їх вистачає для проходження цього опалювального сезону. За підсумками січня можна стверджувати про помітне скорочення споживання газу в порівнянні з минулим роком, більш ніж на 10%. Це у першу чергу пов’язано з більш теплою погодою цього року. Тепла зима є одним з факторів, що допомагає Україні проходити цю зиму з використанням менших обсягів газу.

Звичайно, одними сподіваннями на теплу погоду зиму не пройдеш, а наступні місяці можуть виявитися холоднішими. Однак, навіть при похолоданнях газу вистачає до завершення ОЗП. Споживання природного газу в лютому-березні може скласти 5,2 мільярда кубометрів, а при суттєвому похолоданні – близько 5,5 мільярдів кубометрів. Частину споживання вдасться покрити коштом внутрішнього видобутку – понад 3,2 мільярда кубометрів.

Таким чином, зі сховищ залишається відібрати близько 2 мільярди кубометрів газу при стабільному споживанні або 2,3 мільярда кубометрів при холодній погоді та збільшеному споживанню. Отже, до початку квітня в українських газосховищах залишатиметься 5,85-6,2 мільярда кубометрів газу. Звичайно, це все ще буде найнижче значення за останні роки та одне з найнижчих значень в історії, однак опалювальний сезон вдасться завершити з наявними запасами у сховищах.

Крім того, ще одним чинником, що може допомогти при проходженні зимово-весняного періоду, буде імпорт природного газу. Протягом січня природний газ імпортували переважно приватні компанії, які перемогли в аукціонах "Укртрансгазу" на закупівлю імпортованого ресурсу. Нагадаю, компанія придбала на "Українській енергетичній біржі" 96,52 мільйона кубометрів імпортованого природного газу з постачанням у січні-березні за кошти додаткової тарифного виторгу у 2023 на загальну суму 2,4 мільярда гривень (без ПДВ).

"Нафтогаз" також у лютому-березні планує імпортувати природний газ напряму, що допоможе покрити частину споживання. Отже, кінцеві обсяги газу в сховищах на кінець опалювального сезону можуть бути навіть вищими. Згідно балансу українського ринку, поточних запасів газу в сховищах достатньо для проходження опалювального сезону при будь-яких сценаріях. Єдиним чинником, що може порушити ситуацію є російські обстріли енергетичної, в тому числі газової, інфраструктури України. Також важливим питанням є вчасна підготовка до наступного опалювального сезону.