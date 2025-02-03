Сколько газа в украинских хранилищах и хватит ли его до конца ОЗП

Вопрос заполнения украинских газохранилищ всегда был одним из самых обсуждаемых среди газовых вопросов. От заполнения газохранилищ зависит успешное прохождение зимы. В последнюю неделю значительно активизировались разговоры о якобы критически малых запасах газа в украинских подземных хранилищах газа. Разные эксперты и медиа публиковали информацию, что уровень наполнения украинских хранилищ опустился до 10%, из-за чего существует риск невозможности отбора газа. Действительно ли это так? Спойлер: нет.

Итак, сколько природного газа сейчас в украинских газохранилищах? По моим оценкам, на 31 января в хранилищах хранилось 8,16 миллиардов кубометров природного газа. Учитывая, что общая мощность украинских ПХГ 30,95 миллиарда кубометров, то сейчас хранилища заполнены на 26,4%.

Много ли это или мало? Если сравнивать с уровнем заполнения газохранилищ в европейских странах, то украинские хранилища, безусловно, менее заполнены. Однако важно учитывать, что украинские ПХГ являются крупнейшими в Европе и третьими по мощности в мире. Учитывая, что потребление природного газа после российского вторжения в 2022 году рухнуло на 30%, реальные потребности в газе зимой также существенно снизились.

Нынешние запасы в хранилищах меньше, чем в предыдущие годы, однако их хватает для прохождения этого отопительного сезона. По итогам января можно утверждать о заметном сокращении потребления газа по сравнению с прошлым годом более чем на 10%. Это, в первую очередь, связано с более теплой погодой этого года. Теплая зима является одним из факторов, помогающих Украине проходить эту зиму с использованием меньших объемов газа.

Конечно, одними надеждами на теплую погоду зиму не пройдешь, а следующие месяцы могут оказаться холоднее. Однако даже при похолоданиях газа хватает до завершения ОЗУ. Потребление природного газа в феврале-марте может составить 5,2 млрд кубометров, а при существенном похолодании – около 5,5 млрд кубометров. Часть потребления удастся покрыть на средства внутренней добычи – более 3,2 миллиарда кубометров.

Таким образом, из хранилищ остается отобрать около 2 миллиардов кубометров газа при стабильном потреблении или 2,3 миллиарда кубометров при холодной погоде и увеличенном потреблении. Следовательно, к началу апреля в украинских газохранилищах будет оставаться 5,85-6,2 миллиарда кубометров газа. Конечно, это все еще будет самое низкое значение за последние годы и одно из самых низких значений в истории, однако отопительный сезон удастся завершить с запасами в хранилищах.

Кроме того, еще одним фактором, который может помочь при прохождении зимнего весеннего периода, будет импорт природного газа. В январе природный газ импортировали преимущественно частные компании, победившие в аукционах "Укртрансгаза" на закупку импортируемого ресурса. Напомним, компания приобрела на "Украинской энергетической бирже" 96,52 миллиона кубометров импортированного природного газа с поставкой в январе-марте за средства дополнительной тарифной выручки в 2023 на общую сумму 2,4 миллиарда гривен (без НДС).

"Нефтегаз" также в феврале-марте планирует импортировать природный газ напрямую, что поможет покрыть часть потребления. Следовательно, конечные объемы газа в хранилищах на конец отопительного сезона могут быть даже выше. Согласно балансу украинского рынка, текущих запасов газа в хранилищах достаточно для прохождения отопительного сезона при любых сценариях. Единственным фактором, который может нарушить ситуацию, являются российские обстрелы энергетической, в том числе газовой, инфраструктуры Украины. Также важным вопросом является своевременная подготовка к следующему отопительному сезону.