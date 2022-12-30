Чеферін попередив Шевченка про ризик стати ізгоєм для футбольного світу, - журналіст

Андрію Шевченку знову передали сигнали з УЄФА, і це неприємні сигнали. Про це на своїй сторінці у Facebook написала Президент збірної журналістів України Ольга Витак.

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«Під час останньої розмови, а їх було вже декілька, президент УЄФА Олександр Чеферін прямим текстом сказав Шеві, що він ризикує стати ізгоєм у футбольному світі.

Якщо після всіх методів тиску, підробних протоколів і підписів в бюлетенях для голосування, Шеву "посадять" в крісло керівника УАФ, то жоден президент національної асоціації з членів УЄФА не стане тиснути йому руку.

В нещодавній телефонній розмові Чеферін змушений був піднімати цю тему знову, через дуже негативну реакцію на події в Україні збоку керівників футбольних асоціацій одразу декількох європейських країн», - написала вона.

Витак вказала, що Шевченка така розмова засмутила, а також повідомила, кого хотіли «призначити» Шевченкові у віце-президенти.

«А знаєте, кого «диверсійна група» пропонувала Андрію Шевченку в нові генсеки УАФ?! За їхніми задумами, це мав стати генерал КГБ, часів Януковича пан Кочетов. І як після такого розвивати український футбол?!!!», - зауважила вона.

Раніше УЄФА і ФІФА листом інформували Україну про ризик бути виключеною з міжнародних футбольних структур з причин здійснення тиску на УАФ збоку чиновників.

За версією футбольних журналістів у спосіб тиску та «віртуального» виконкому «призначити» в УАФ новим керівником буцімто хотіли Андрія Шевченка. Офіційно кандидатом на вибори в УАФ його висунув колишній "регіонах" Віктор Межейко.

Нагадає, що президент УЄФА Чеферін й раніше вже попереджав Шевченка про можливі санкції, якщо він спробує стати президентом УАФ в обхід правил.