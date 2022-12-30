Чеферин предупредил Шевченко о риске стать изгоем для футбольного мира, - журналист

Андрею Шевченко снова передали сигналы из УЕФА, и это неприятные сигналы. Об этом на своей странице в Facebook написала президент сборной журналистов Украины Ольга Витак.

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«Во время последнего разговора, а их было уже несколько, президент УЕФА Александр Чеферин прямым текстом сказал Шеви, что он рискует стать изгоем в футбольном мире.

Если после всех методов давления, поддельных протоколов и подписей в бюллетенях для голосования, Шеву "посадят" в кресло руководителя УАФ, то ни один президент национальной ассоциации из членов УЕФА не станет давить ему руку.

В недавнем телефонном разговоре Чеферин вынужден был поднимать эту тему снова, из-за очень негативной реакции на события в Украине со стороны руководителей футбольных ассоциаций сразу нескольких европейских стран», - написала она.

Витак указала, что Шевченко такой разговор огорчил, а также сообщил, кого хотели «назначить» Шевченко в вице-президенты.

«А знаете, кого «диверсионная группа» предлагала Андрею Шевченко в новые генсеки УАФ? По их замыслам это должен был стать генерал КГБ, времен Януковича господин Кочетов. И как после такого развивать украинский футбол?», - отметила она.

Ранее УЕФА и ФИФА письмом информировали Украину о риске быть исключенной из международных футбольных структур по причине давления на УАФ со стороны чиновников.

По версии футбольных журналистов посредством давления и «виртуального» исполкома «назначить» в УАФ новым руководителем якобы хотели Андрея Шевченко. Официально кандидатом на выборы в УАФ его выдвинул бывший "регион" Виктор Межейко.

Напомним, что президент УЕФА Чеферин и раньше уже предупреждал Шевченко о возможных санкциях, если он попытается стать президентом УАФ в обход правил.