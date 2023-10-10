Голова НБУ відкинув чутки про свою відставку. Назвав це "вкидом"

Голова Нацбанку Андрій Пишний відкинув чутки про свою відставку. Сказав, що дізнався про них в Марракеші під час обговорення підтримки України з керівниками Світового Банку та МВФ. Відмітимо, що такими чутками з Delo.ua ділились і кілька експертів з банківського ринку, обґрунтовуючи відставку Пишного нібито корупційною складовою.

"У перерві між зустрічами зі здивуванням дізнався, що я буцімто написав заяву про звільнення з посади Голови НБУ й обрав для цього саме Марракеш. Ця інформація не відповідає дійсності. Не більше ніж черговий вкид. Працюємо далі, обов’язково повернемося в Україну з результатами", – написав Андрій Пишний у себе в Facebook.

Про вірогідну відставку Пишного повідомили в УНН. Мовляв, той написав заяву про звільнення з огляду на стан здоров'я. При цьому в агенстві відмітили, що їм про це повідомили відразу з кількох поінформованих джерел. Що ж до "повернення в Україну", як зазначив Пишний, то він мав на увазі чутки, що, нібито може опісля заяви про відставку в Україну вже не повернутися.