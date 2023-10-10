Глава НБУ отверг слухи о своей отставке. Назвал это "вбросом"

Глава Нацбанка Андрей Пышный отверг слухи о своей отставке. Сказал, что узнал о них в Марракеше, обсуждая поддержку Украины с руководителями Всемирного Банка и МВФ. Отметим, что такими слухами из Delo.ua делились и несколько экспертов по банковскому рынку, обосновывая отставку Пышного якобы коррупционной составляющей.

"В перерыве между встречами с удивлением узнал, что я якобы написал заявление об освобождении от должности главы НБУ и избрал для этого именно Марракеш. Эта информация не соответствует действительности. Не более чем очередной вброс. Работаем дальше, обязательно вернемся в Украину с результатами", - написал Андрей Пышный у себя в Facebook.

О вероятной отставке Пышного сообщили в УНН. Мол, тот написал заявление об увольнении с учетом состояния здоровья. При этом в агентстве отметили, что им об этом сообщили сразу из нескольких информированных источников. Что же касается "возвращения в Украину", как отметил Пышный, то он имел в виду слухи, что якобы может после заявления об отставке в Украину уже не вернуться.