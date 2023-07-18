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Олену Терещенко закликали припинити тиск на суддів через мітинги та ЗМІ

Олену Терещенко закликали припинити тиск на суддів через мітинги та ЗМІ

Олену Терещенко, яка збирає мітинг на засідання Великої Палати Верховного суду у справі щодо садиби Терещенків, закликають припинити тиск на суддів через масові акції та засоби масової інформації. 

Про це в своєму блозі на сайті Liga.net написав Тарас Загородній, керуючий партнер аналітичного центру "Національна антикризова група". 

"Ось фоторепортаж з пам’ятки Терещенків, яка фатально руйнується через блокування активістами будь-яких реставраційних робіт по її відновленню. Цей будинок - пам’ятка архітектури, він знаходиться в самому центрі Києва, на бульварі Тараса Шевченка. Будівля знаходиться у приватній власності компанії, яка зобов’язалась її відреставрувати. Але родина Терещенків разом із київською прокуратурою намагається повернути її у власність міста. Проблема в тому, що садиба розвалюється, а поки тривають судові процеси, власнику заборонено проводити там будь-які роботи. А якщо садибу повернуть у комунальну власність, навряд чи в київському бюджеті скоро знайдуться зайві мільйони гривень на реставрацію. До того ж ще є тиск на суд з боку так званих "активістів". Вчора натрапив на пост пані Терещенко з адресованим гнівом суддям Верховної палати. Мовляв, суд перенесли з 17 аж на 19 липня. Розуміючи, що закон не на її боці, Олена Терещенко намагається переконати суд ухвалити потрібне їй рішення іншими аргументами. Програні до цього справи вона пояснює "продажністю" суддів, а перенесення дати засідання – їх переляком перед "натовпом небайдужих киян". Але вона сама збирає активістів на судове засідання, ще й завбачливо просить не забути паспорт. Ці люди й залякують суддів.  Крім того, у своєму пості вона називає прізвища усіх суддів, прямо заявляючи, що саме вони будуть відповідальні за "подальше знищення пам’яток архітектури недобросовісними забудовниками", - написав Тарас Загородній.

Він наголосив, що це не тільки прямий тиск на суд, але й маніпуляція фактами.

"Адже, навпаки, є яскраві приклади, коли старовинні будівлі, що перебували у приватній власності, передавалися державі і згодом занепадали – в основному, через брак коштів для реставрації або хоча б консервації для запобігання подальшого руйнування", - зазначив Тарас Загородній та навів приклади – Будинок Сікорського, Ендокринологічна лікарня, садиба Іпсіланті, Podil Heritage center, а також відновлення колишнього заводу "Арсенал" та реконструкція Арсенальної площі.

Як повідомляло раніше видання "Діло", в разі рішення суду на користь законного власника, він зобов’язується завершити реставраційні роботи протягом трьох років.