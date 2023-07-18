Елену Терещенко призвали прекратить давление на судей посредством митингов и СМИ

Елену Терещенко, которая собирает митинг на заседание Большой Палаты Верховного суда по делу о усадьбе Терещенко, призывают прекратить давление на судей из-за массовых акций и средств массовой информации.

Об этом в своем блоге на сайте Liga.net написал Тарас Загородний, управляющий партнер аналитического центра "Национальная антикризисная группа".

"Вот фоторепортаж из памятки Терещенко, которая фатально разрушается из-за блокирования активистами любых реставрационных работ по ее восстановлению. Этот дом - памятник архитектуры, он находится в самом центре Киева, на бульваре Тараса Шевченко. Здание находится в частной собственности компании Но семья Терещенко вместе с киевской прокуратурой пытается вернуть ее в собственность города Проблема в том, что усадьба разваливается, а пока продолжаются судебные процессы, владельцу запрещено проводить там любые работы. коммунальную собственность, вряд ли в киевском бюджете скоро найдутся лишние миллионы гривен на реставрацию, к тому же еще есть давление на суд со стороны так называемых "активистов". 17 на 19 июля, понимая, что закон не на ее стороне, Елена Терещенко пытается убедить суд принять нужное ей решение другими аргументами. Проигранные до этого дела она объясняет "продажностью" судей, а перенос даты заседания – их испугом перед "толпой неравнодушных киевлян". Но она сама собирает активистов на судебное заседание, еще предусмотрительно просит не забыть паспорт. Эти люди и запугивают судей. Кроме того, в своем посту она называет фамилии всех судей, прямо заявляя, что именно они будут ответственны за "дальнейшее уничтожение памятников архитектуры недобросовестными застройщиками", - написал Тарас Загородний.

Он подчеркнул, что это не только прямое давление на суд, но и манипуляция фактами.

"Ведь, наоборот, есть яркие примеры, когда старинные здания, которые находились в частной собственности, передавались государству и впоследствии приходили в упадок - в основном, из-за нехватки средств для реставрации или хотя бы консервации для предотвращения дальнейшего разрушения", - отметил Тарас Загородний и привел примеры – Дом Сикорского, Эндокринологическая больница, усадьба Ипсиланти, Podil Heritage center, а также восстановление бывшего завода "Арсенал" и реконструкция Арсенальной площади.

Как сообщало ранее издание "Дело", в случае решения суда в пользу законного владельца он обязуется завершить реставрационные работы в течение трех лет.