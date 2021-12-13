Путин обвинил Украину в "краже" советской собственности, принадлежащей РФ

Ряд республик бывшего СССР до сих пор якобы не передали Российской Федерации зарубежную собственность Советского Союза, что должны были сделать в обмен на погашение Россией их внешнего долга.

Об этом в фильме "Россия. Новейшая история", который вышел на телеканале "Россия 1" (ВГТРК), заявил президент РФ Владимир Путин, передает "Интерфакс". В частности, среди должников он упомянул Украину.

"В 1993 году мы взяли на себя обязательство погасить все долги бывшего Советского Союза, за все бывшие союзные республики в расчете на то, что нам эти республики передадут зарубежные активы бывшего Советского Союза. Долги-то мы за всех погасили, но далеко не все выполнили вот это обязательство о передаче нам зарубежных активов. Например, Украина этого до сих пор не сделала", – сказал он.

По словам Путина, "в некоторых странах, где мы говорили о том, что мы выплатили долги за такие-то государства и нам причитаются их активы зарубежные, нам говорили: "Это ваша проблема. Вы идите и договаривайтесь с этими республиками, чтобы они не претендовали на эти активы".

При этом, глава РФ подчеркнул, что в 2000-х годах Россия якобы полностью погасила все свои долги перед Лондонским и Парижским клубами кредиторов.

"Для нас выгодно было досрочно погасить долги, потому что мы сэкономили на процентах. Если бы гасили в соответствии с планом погашения, то мы вынуждены были бы в качестве процентов заплатить $14 млрд, а так мы их просто сэкономили", – заявил глава Кремля.

Как сообщалось ранее, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отклонил требование России к Западу не допустить присоединения Украины к Североатлантическому альянсу и напомнил, что вопрос о вхождении в альянс будут решать страны-члены и сама Украина.

"Мы не можем согласиться с тем, что РФ пытается восстановить систему, при которой державы вроде России имели сферы влияния, которые они держали под контролем и могли решать, что следует делать другим членам", — указал генсек НАТО.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжает прилагать все усилия для вступления в НАТО, но на этом пути есть препятствия.

В то же время, президент США Джозеф Байден сказал Владимиру Зеленскому, что вступление Украины в НАТО не касается России.