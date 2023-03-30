Стосовно заступника глави ОП Андрія Смирнова відкрито кримінальне провадження – ЗМІ

Спеціалізована антикорупційна прокуратура розпочала досудове розслідування відносно . заступника глави Офісу президента Андрія Смирнова за заявою ГО "Антикорупційна правозахисна рада".

Про це повідомляє видання "Дзеркало Тижня".

За інформацією видання, "Антикорупційна правозахисна рада" спочатку звернулася із заявою до САП, та не отримавши відповіді, пішла у ВАКС.

Але у відкритому судовому засіданні Вищого антикорупційного суду 16 березня 2023 року слідчим суддею було встановлено, що днем раніше, а саме 15 березня 2023 уповноважені особи Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора внесли до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення за заявою скаржника та розпочали досудове розслідування.

З тексту ухвали слідчого судді вбачається, що зазначене кримінальне провадження зареєстроване на підставі заяви Інформаційного Інформаційного агентства ГО «Антикорупційна правозахисна рада» про вчинення корупційних злочинів заступником керівника Офісу Президента України, яку було надіслано на адресу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ще 28 лютого 2023 року. Кримінальне провадження зареєстроване за №42023000000000436.

Таким чином, ВАКС розглянувши заяву, закрив справу, оскільки за день до засідання САП зареєстрував провадження щодо Смирнова, виходячи з фактів оприлюднених одним із медіа.

Усі подробиці ГО опублікувала на своєму сайті

Також за інформацією джерел ZN.UA, громадська організація має коріння в Дніпрі та пов'язана з бізнесменом Олександром Петровським (він же "Нарік"), а також раніше співпрацювала із самим Смирновим.

Щодо перспективи справи, то йдеться про активи які оформлені на брата Смирнова і слідчим треба перевіряти чи дійсно Смирнов може мати до них відношення.