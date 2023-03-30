В отношении заместителя главы ОП Андрея Смирнова возбуждено уголовное производство – СМИ

Специализированная антикоррупционная прокуратура начала досудебное расследование в отношении заместителя главы Офиса президента Андрея Смирнова по заявлению ОО "Антикоррупционный правозащитный совет".

Об этом сообщает издание "Зеркало недели".

По информации издания, "Антикоррупционный правозащитный совет" сначала обратился с заявлением в САП и, не получив ответа, пошел в ВАКС.

Но в открытом судебном заседании Высшего антикоррупционного суда 16 марта 2023 года следователем судьей было установлено, что днем ранее, а именно 15 марта 2023 года уполномоченные лица Специализированной антикоррупционной прокуратуры Офиса Генерального прокурора внесли в Единый государственный реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовного правонарушения по заявлению жалобщика и начале досудебное расследование.

Из текста постановления следователя судьи усматривается, что указанное уголовное производство зарегистрировано на основании заявления Информационного Информационного агентства ОО "Антикоррупционный правозащитный совет" о совершении коррупционных преступлений заместителем руководителя Офиса Президента Украины, которое было направлено в адрес Специализированной антикоррупционной 2 февраля 2008 года. Уголовное производство зарегистрировано под №42023000000000436.

Таким образом, ВАКС, рассмотрев заявление, закрыл дело, поскольку за день до заседания САП зарегистрировал производство по Смирнову, исходя из фактов обнародованных одним из медиа.

Все подробности ОО опубликовала на своем сайте.

Также, по информации источников ZN.UA, общественная организация имеет корни в Днепре и связана с бизнесменом Александром Петровским (он же "Нарик"), а также ранее сотрудничала с самим Смирновым.

Что касается перспективы дела, то речь идет об активах, которые оформлены на брата Смирнова и следователям нужно проверять, действительно ли Смирнов может иметь к ним отношение.