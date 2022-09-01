За інформкампанією проти глави "Слуг" Шуляк стоїть Банкова, – Мосійчук

Офіс Президента розпочав масову кампанію проти голови партії "Слуга народу" Олени Шуляк через її спроби втрутитися у проект Президента "Велике будівництво". Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на екснародного депутата Ігора Мосійчука.

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"Спочатку масово розганяли інфу, що її чоловік і брат поїхали до Польщі і забрали з собою понад мільйон доларів готівкою, годинник, шуба… Сьогодні з'явилася інформація, що проти Шуляк порушено кримінальну справу за зловживання службовим становищем та незаконне збагачення… Перевірив… справді таке провадження було зареєстроване Бучанським відділенням Нацполіції за рішенням Ірпінського суду, але ще до 24 лютого і давно було закрито… "повне фуфло" - так охарактеризував це провадження мій співрозмовник з Нацполіції", - написав Мосійчук.

"За інформацією мого джерела в ОП за інформаційним мочиловом Шуляк стоїть Банкова, а точніше заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко через те, що Олена почала пхати свій носик у питання "Великого будівництва" і в пограбування, а точніше розпродаж гуманітарної допомоги… Далі буде …на вулиці велика війна, а хтось потоки ділить", - додав екс-нардеп.

Сьогодні у ЗМІ з'явилася інформація про голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.