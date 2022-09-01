За информкампанией против главы "Слуг" Шуляк стоит Банковая, – Мосийчук

Офис Президента начал массовую кампанию против главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк из-за ее попыток вмешаться в проект Президента "Большое строительство". Об этом сообщают "Українські новини" со ссылкой на экс-народного депутата Игоря Мосийчука.

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"Сначала массово разгоняли инфу, что ее муж и брат уехали в Польшу и увезли с собой более миллиона долларов наличными, часы, шубы… Сегодня появилась информация, что против Шуляк возбуждено уголовное дело за злоупотребление служебным положением и незаконное обогащение… Проверил… действительно такое производство было зарегистрировано Бучанским отделением Нацполиции по решению Ирпенского суда, но еще до 24 февраля и давно было закрыто… "полное фуфло" - так охарактеризовал это производство мой собеседник из Нацполиции", - написал Мосийчук.

"По информации моего источника в ОП за информационным мочиловом Шуляк стоит Банковая, а точнее заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко по причине того, что Елена начала совать свой носик в вопрос "Большого строительства" и в разграбление, а точнее распродажу гуманитарной помощи… Продолжение следует… на улице великая война, а кто-то потоки делит", - добавил экс-нардеп.

Сегодня в СМИ появилась информация о главе партии "Слуга народа" Елене Шуляке.