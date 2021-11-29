Доставить за 15 минут: как работает онлайн-супермаркет Cooker

Без касс и очередей, без необходимости показывать на входе сертификат вакцинации и риска подхватить коронавирус, с широким выбором продуктов и минимальным временем на ежедневный шопинг. Это Cooker — онлайн-супермаркет мечты, созданный Денисом Парамоновым, собственником группы компаний SMK Group. А начиналось все с идеи запустить сервис по доставке свежего мяса, колбасы и полуфабрикатов.

Бум e-commerce в Украине и мире — прямое следствие пандемии Covid-19. По результатам совместного отчета Soul Partners, Baker Tilly Украина и Aequo, в 2020 году украинцы купили товаров в интернете на $3,97 млрд. Прирост по сравнению с предыдущим годом составил 41%, это самые быстрые темпы роста в Восточной Европе.

Украинцы покупают онлайн не только бытовую технику или книги, но и более обыденные вещи — продукты питания. Это общемировой тренд. “Во многих европейских странах закрываются офлайн-магазины, поскольку в них нет необходимости: все делают покупки в интернете, — так Денис Парамонов, собственник SMK Group, объясняет свою идею запуска онлайн-супермаркета Cooker. — Люди не хотят тратить время на походы по магазинам, если можно заказать товар в несколько кликов и получить его дома”.

Вначале было мясо

На самом деле Денис Парамонов не планировал открывать онлайн-супермаркет. 20 лет назад, только начав заниматься бизнесом, он не мог даже представить, что в будущем создаст крупный мясоперерабатывающий холдинг, который станет лидером рынка. SMK Group охватывает полный цикл мясопереработки — от производства кормов и выращивания свиней до розничных сетей онлайн- и офлайн-формата. Это позволяет контролировать качество продукции на всех этапах производства и доставки потребителю.

Денис Парамонов, собственник SMK Group. Фото: Григорий Веприк

Прежде чем открыть свое дело, Денис Парамонов работал в рекламе, недвижимости и даже в колбасном цехе в Харькове. Последний опыт стал наиболее ценным: в 2000 году он арендовал цех по производству колбасы в харьковском микрорайоне Салтовка. Так появился известный бренд на рынке — мясокомбинат “Салтовский”.

Секрет успеха Cooker

Так происходит сбор заказа. Фото: пресс-служба Cooker

В 2007 году Салтовский комбинат вошел в пятерку крупнейших производителей колбас и мясных изделий в Украине. «Нам повезло: у нас хорошая команда, и мы много работаем», — говорит Денис Парамонов. Предприниматель опускает важную деталь: чтобы выйти в лидеры рынка, компания освоила полный цикл производства. В 2004 году Парамонов купил агрофирму «Світанок», которая занимается выращиванием свиней. Своя ферма, которая насчитывает около 15 тысяч голов, контролирует качество сырья. Впрочем, после расширения SMK Group она уже не покрывает потребности завода: часть сырья компания закупает у фермерских хозяйств.

Салтовский мясокомбинат был первым подобным предприятием в SMK Group. Сейчас в группу компаний входят также Богодуховский комбинат в Харьковской области, Бердянский мясокомбинат и Киевский мясокомбинат (Белая Церковь), приобретенный в 2019 году. Компания постоянно модернизирует свои предприятия, а продукцию продает как через торговые сети, так и через более чем 600 фирменных магазинов.

Новый вектор

Онлайн-магазин Cooker задумывался как очередная площадка для доставки покупателям продукции мясокомбинатов — свежего мяса и колбасы. Но этого оказалось недостаточно. "Покупатели захотели заказывать не только свежее мясо, но и рыбу, бакалею, сладости, напитки и многое другое с доставкой на дом. И мы решили: нужно расширяться!" — говорит Денис Парамонов.

Курьеры на электровелосипедах гарантируют скорость. Фото: пресс-служба Cooker

Компания стала открывать в Киеве dark stores — магазины-склады, в которых “закупаются” курьеры, а не конечные покупатели. Товары в них разложены по полкам таким образом, чтобы максимально быстро собрать заказ. “Нам важно, чтобы от момента получения заявки до ее доставки прошло не более 15 минут, — говорит Денис Парамонов. — Сегодня Cooker — единственная компания, которая предоставляет такой сервис по всей территории Киева”.

Сейчас в столице действуют 16 таких магазинов-складов. Товары доставляют курьеры на электровелосипедах, что гарантирует высокую скорость получения заказов. “Украинцы не любят ждать, поэтому концепция 15-минутной доставки товаров будет пользоваться все большей популярностью”, — говорит предприниматель.