Один из крупнейших производителей крахмала в Украине остановил производство

Один из крупнейших производителей крахмала в Украине — черниговское предприятие "Вымал" из-за подорожания газа и сезонности приостановило работу, сообщает телеканал "Новый Чернигов".

Как заявил представитель компании Сергей Лазарь, главной проблемой для предприятия является цена на энергоносители, которая, по его словам, за последние годы выросла не просто на проценты, а в разы.

Это касается стоимости распределения электроэнергии, подорожавшей за год в 2,5 раза. Стоимость газа, воды, то есть все составляющие себестоимости продукции значительно подорожали.

"При этом цены на газ в Европе остались почти на том же уровне. То есть подорожание есть, но это было на 20-30%, а не в 20-30 раз, как у нас", – отметил Лазарь.

По информации AgroTimes, завод по производству крахмала "Вымал" рассчитан на переработку 1,5 тысячи тонн картофеля в сутки. Однако был загружен на треть.

Напомним, компания "Биосфера" планирует в 2022 году запустить производство биоразлагаемых гранул на основе кукурузного крахмала. Из них можно будет делать экологически чистые бытовые потребительские товары.

Прогнозируемая сумма инвестиций — до 5 миллионов евро, которые пойдут на строительство завода и закупку необходимого оборудования.