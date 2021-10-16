"Биосфера" запускает производство биоразлагаемых пакетов из гранул на кукурузном крахмале

Корпорация "Биосфера" намерена в 2022 году запустить производство биоразлагаемых гранул на основе кукурузного крахмала. Из них можно будет делать экологически чистые бытовые потребительские товары.

Об этом Delo.ua рассказал основатель и СЕО корпорации "Биосфера" Андрей Здесенко.

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Так, производство корпорации "Биосфера" будет расположено в Днепропетровской области на территории уже существующего производственного комплекса "КПД".

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Прогнозируемая сумма инвестиций — до 5 миллионов евро, которые пойдут на строительство завода и закупку необходимого оборудования.

Изначально в работу будут запущены производственные мощности в 200 тонн/месяц или 2,5 тысяч тонн/год. При этом в компании рассматривают возможность расширения мощностей до 10 тысяч тонн/год.

Из 100% сырья получается — 90% продукции, то есть из одной тысячи тонн биоразлагаемых гранул производится 900 тонн готовой продукции.

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"Главный потенциальный клиент, который уже у нас есть, — это корпорация "Биосфера" и наш завод "КПД". Из полученных гранул мы будем производить биоразлагаемые мусорные пакеты. Но мы открыты к сотрудничеству и готовы продавать наше сырье для других производителей, которые смогут из него производить пакеты различного назначения, а также агропленку", — отметил Здесенко.

В компании планируют реализовывать биоразлагаемые гранулы на внутреннем рынке, но и отправлять на экспорт.

Напомним, что корпорация "Биосфера" взялась перерабатывать полиэтилен из McDonald’s в мусорные пакеты.