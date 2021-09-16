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АПК 50 минут назад

Компания Seed Corp открыла на Черкасчине новый завод по переработке кукурузы

В планах компании за четыре года построить весь завод

Фото: Черкасская областная государственная администрация Фото: Черкасская областная государственная администрация
Фото: Черкасская областная государственная администрация

Компания Seed Corp в селе Гельмязов в Черкасской области открыла первую очередь нового завода по переработке кукурузы. Сумма собственных инвестиций составит $30 млн.

Об этом пишет Черкасская областная государственная администрация.

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Так, полгода назад предприятие начало проект по строительству завода по переработке кукурузы и калибровке зерна. Сейчас сдана первая очередь, а в планах компании за четыре года построить весь завод.

Мощности нового завода в Золотоношском районе рассчитаны на просушку 22 тысяч тонн кукурузы в початках в сезон и калибровки 750 тысяч посевной единицы кукурузы. Также завод может осуществлять калибровку 200 тысяч посевных единиц подсолнечника, 10 тысяч сои, пшеницы, ячменя и других культур.

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Seed Corp работает на Черкасчине уже третий год, где имеет более 5 тысяч гектар поливных площадей земель и семенной завод в Черкассах.

Напомним, что крупный мировой производитель удобрений, американская компания CF Industries Holdings Inc, была вынуждена закрыть два своих завода в Великобритании из-за высокой цены на газ.

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