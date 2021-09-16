Бизнес 1 час назад

На Хмельнитчине построят комплекс по переработке твердых бытовых отходов

Уже установлено 600 метров периметрового ограждения и выполняются земляные работы

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

В городе Староконстантинов на Хмельнитчине построят комплекс по переработке твердых бытовых отходов с элементами дегазации и рекультивации существующего полигона.

Об этом передает Укринформ

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О постройке комплекса говорится в решении Хмельницкого областного совета "О ходе выполнения в 2020 году программы обращения с отходами в Хмельницкой области на 2018 — 2022 годы"

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Так, уже завершается разработка проектной документации Харьковским обществом с ограниченной ответственностью "Діпрокомунбуд" на строительство и реконструкцию комплекса по переработке твердых бытовых отходов с элементами дегазации и рекультивации существующего полигона удаления отходов. Всего площадь существующего полигона твердых бытовых отходов составляет 4,61 гектара. 

Также установлено 600 метров периметрового ограждения высотой 5 метров и выполняются земляные работы по устройству двух технологических карт для обеспечения приема отходов.

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Проект реконструкции предусматривает установку весового комплекса и дезбарьера, обустройство технологических карт, системы удаления и обезвреживания биогаза и фильтрата, защиту грунтовых вод, сеть наблюдательных скважин, необходимое количество водоотводных канав. 

Напомним, что корпорация "Биосфера" взялась перерабатывать полиэтилен из McDonald’s в мусорные пакеты.

Источник фото: Depositphotos

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