За нарушения в строительстве грозит арест объектов и лишение свободы — законопроект

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №5877 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности в сфере градостроительной деятельности". Документ предусматривает для нарушителей, в частности, такие санкции как временный арест объектов строительства и лишение свободы.

Об этом сообщила соавтор законопроекта, глава координационного совета по решению проблемных вопросов в градостроительстве Елена Шуляк. Депутат рассказала, что законопроект станет заключительным этапом реализации реформы градостроительной сферы.

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"Мы разработали максимально жесткий законопроект для нынешних строительных реалий, ведь с внедрением цифровизации и грамотного контроля и надзора должна быть и высокая ответственность" — прокомментировала Шуляк.

Законопроект предполагает введение уголовной ответственности за самовольный захват земельных участков, особенно историко-культурного назначения, а также за строительство, которое ведется с нарушением целевого назначения земельного участка.

Если же незаконное строительство создало опасность или привело к тяжелым технологическим авариям или экологическим катастрофам, гибели или массовым заболеваниям населения, виновные будут наказаны лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Отдельно разработан также механизм наложения временного ареста на объекты незаконного строительства, во время которого невозможно будет осуществлять дальнейшую эксплуатацию объекта, вести строительство, реконструкцию, реставрацию, капитальный ремонт, демонтаж и другие работы.

Усиливается также ответственность за подделку документов и подачу заведомо ложных сведений при регистрации объектов. За такого рода правонарушения предлагается ввести наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет или штрафа до двухсот необлагаемых минимумов.

"Очень важно, что ответственность за самовольный захват земельных участков охранных зон, территорий памятников культурного наследия, историко-культурных заповедников и так далее будет также усилена, что особенно актуально для современной Украины", — добавила Шуляк.

Как сообщалось ранее, в парламенте также зарегистрированы законопроекты №5655 и №5656, направленные на реформирование системы градостроительного контроля и надзора. С их помощью планируется искоренить коррупцию, распространенную при выдаче разрешений на строительство.