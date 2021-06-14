Рада готовится очистить строительную отрасль от коррупции: внесены два законопроекта

В парламенте зарегистрированы законопроекты №5655 и №5656, направленные на реформирование системы градостроительного контроля и надзора. С их помощью планируется искоренить коррупцию, распространенную при выдаче разрешений на строительство.

Об этом сообщила соавтор законопроектов, глава Координационного совета по решению проблемных вопросов в градостроительстве Елена Шуляк.

"В основе этих законопроектов — механизмы смены работы на строительном рынке, чтобы сделать его максимально эффективным и без коррупции. Благодаря внедрению е-системы на всеукраинском уровне удастся побороть взяточничество, которым по сей день славилась ГАСИ", — заявила Шуляк.

Законопроектами предусмотрена самостоятельная регистрация заказчиком в электронной системе права на выполнение подготовительных и строительных работ. Это можно будет сделать, если необходимые для регистрации документы уже будут занесены в электронную систему или соответствующие реестры (информация о праве на землю, градостроительные условия и ограничения, положительное заключение экспертизы и т.д.).

Также к процессу регистрации прав на начало строительства будут подключены нотариусы и государственные регистраторы прав на недвижимое имущество. Они будут заниматься исключительно регистрацией.

Для проверки проектной документации на соответствие государственным строительным нормам и другим требованиям законодательства будут привлекаться специализированные экспертные организации. Для них будет разработан дополнительный законопроект, предусматривающий повышенную уголовную, административную и имущественную ответственность.

По данным нардепа, электронная система будет самостоятельно блокировать участников рынка, ранее уличенных в подделке экспертных отчетов.

Отдельно разработан также ряд антикоррупционных мер, направленных на сохранение исторических памятников. После принятия Радой законопроектов застройщики не смогут получить документы на начало работ на месте памятника истории или культуры.

Предложенные законопроектами меры, в том числе, будут способствовать более эффективной реализации программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в 2021 году в Украине построят и реконструируют 95 школ, 70 садиков, 80 стадионов, 29 бассейнов и 177 приемных отделений в больницах.