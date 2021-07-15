Критика градостроительной реформы преимущественно безосновательна — VoxUkraine

Критические замечания по законопроекту №5655 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию сферы градостроительной деятельности в основном являются ложными и манипулятивными, а нормы документа реально улучшают ситуацию на строительном рынке.

Такой вывод можно сделать из анализа документа, который провел коллектив авторов VoxUkraine в ответ на публичный запрос со стороны инициатора законопроекта, народного депутата Елены Шуляк. В частности, эксперты анализировали критические замечания к документу, которые высказала архитектор Анна Кирий.

Законопроект №5655 Верховная Рада поддержала в первом чтении 1 июля. Народные депутаты предлагают изменения в 6 кодексов и 21 закон Украины. Как объясняют авторы проекта, его принятие позволит снизить коррупционные риски, повысить публичность, прозрачность в этой области, четко определить права, обязанности, ответственность участников строительства.

Анна Кирий как представитель архитекторского сообщества высказала ряд критических замечаний к документу. Эксперты VoxUkraine определили большинство тезисов как ложные или манипулятивные.

В частности, манипулятивным назван тезис о нивелировании авторства архитекторов над проектом. По мнению экспертов VoxUkraine, законопроект №5655 не меняет принципа, по которому имущественные права на объект архитектуры как объект авторского права, созданный по заказу, принадлежат создателю этого объекта или заказчику совместно, если иное не установлено договором. И заказчик не может вносить изменения в документацию без согласования с владельцем этих прав. Исключением является работа на средства государственных и коммунальных предприятий, учреждений и организаций, а также кредитов, предоставленных под госгарантии, когда заказчик получает права на такую ​​документацию в полном объеме.

Манипуляцией назвали аналитики и тезис об узаконивании коррупционных схем на "бюджетных" объектах. "Проектная организация разрабатывает проект с прекрасными решениями, качественными материалами, согласовывает смету в экспертизе. А дальше объект строится из дерьма и палок за те же средства на бумаге и в существенно меньшие в реальности", — написала Анна Кирий. По ее словам, архитектор не сможет вмешиваться в этот процесс.

По словам экспертов, это не так, поскольку законопроектом предусмотрен ряд предохранителей, которые должны минимизировать коррупционные риски. В частности, введение электронной системы, в рамках которой проектная документация будет автоматически проверяться на соответствие необходимым критериям; авторский (контроль соответствия объекта строительства проектной документации) и технический (контроль качества материалов, строительных работ) надзор во время строительства; градостроительный контроль (проверки), государственный градостроительный надзор.

Неправдивой, по мнению экспертов, является тезис о том, что ФЛП будут лоббировать интересы застройщиков. В частности, что застройщики смогут снимать для градостроительного контроля "карманных" ФЛП. По словам авторов анализа, это неправда, поскольку контролем будут заниматься центральный орган исполнительной власти, а также исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов и уполномоченные лица по вопросам градостроительного контроля. Последние это не "ФОПы", а юрлица, которые отвечают определенным критериям и которые должны пройти соответствующую регистрацию.

Манипулятивным эксперты назвали тезис о разбалансировке системы и уменьшении влияния архитекторов на процессы градостроительства с увеличением ответственности. В частности, и через создание Градостроительной палаты при Минрегионе.

"Ошибочно считать, что Градостроительная палата является исключительно инструментом центральной власти для "подавления" архитектурного сообщества. Из 30 членов министерство может иметь не более 5 представителей, 3 из которых будут постоянными членами палаты. Кроме представителей министерства в палату могут входить представители [других заинтересованных групп]... Отбор членов в палату происходит автоматически через электронную систему. Представители действительно избираются по принципу случайности. Также предусмотрена ротация 9 членов (из 27 непостоянных членов) палаты каждые 4 месяца. Все эти меры, по мнению авторов законопроекта, должны уменьшить коррупционные риски", — говорится в аналитической записке.

"Градостроительная палата может принимать решения об аннулировании квалификационного сертификата, если исполнитель (например, архитектор) нарушает требования законодательства, строительные нормы. Однако палата может принять такое решение только после соответствующего представления от саморегулируемой организации в сфере архитектурной деятельности", — добавляют эксперты.

Неправдивым назвали аналитики утверждение об уменьшении штрафов за снос памятников архитектуры, что якобы "упростит" незаконную застройку. "Если раньше штрафы заказчиков за любое нарушение составляли 900 необлагаемых минимумов, то теперь — где два, где-то пять, где 40-50", — пишет Анна Кирий.

"Принципа, согласно которому "раньше штрафы заказчиков за любое нарушение составляли 900 необлагаемых минимумов", не существует... За незаконный снос зданий, сооружений, имеющих статус памятников культурного наследия, злоумышленник будет платить не единовременный штраф, а нести уголовную ответственность", — пишут авторы документа. Штрафы же в 40-50 прожиточных минимумов касаются сноса зданий, сооружений, которые не являются памятниками культурного наследия, но находятся на территории этой достопримечательности или заповедной территории, исторического ареала... Раньше таких штрафов не существовало. Этот законопроект устанавливает их впервые", — говорится в анализе.