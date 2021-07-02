Потребрынки 30 минут назад

Lipton Ice Tea будут производить в упаковке вторичной переработки — rPET

Переход на перерабатываемый пластик позволит сократить количество отходов на 9%

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Компания PepsiCo в Украине начала продажу прохладительных напитков Lipton Ice Tea в упаковке, сделанной из вторичного и пригодного для дальнейшей переработки и использования в пищевой отрасли пластика — rPET. 

Об этом сообщили в пресс-службе компании. 

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Изменения упаковки начались с продукции Lipton Ice Tea в бутылках емкостью 0,5 л и 1 л и будут постепенно распространены на другие напитки в портфеле PepsiCo в Украине. Бутылки rPET маркированы специальным значком на этикетке.

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rPET-упаковка может выдерживать несколько циклов переработки для повторного использования в пищевой отрасли. По прогнозам компании, использование упаковки rPET для напитков Lipton Ice Tea позволит уже в 2021 году сократить на 9% объем непригодного для повторного использования пластика PET от упаковки напитков.

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В компании отметили, что совместными усилиями с другим бизнесом, PepsiCo намерена способствовать переходу Украины к экономике замкнутого цикла и создать в стране организацию расширенной ответственности производителей с целью внедрения в нашей стране европейской модели управления отходами упаковки.

Напомним, что PepsiCo обещает внедрить устойчивое земледелие на 3 млн га до 2030 года.

Источник фото: Depositphotos

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