PepsiCo в Украине получила признание как один из лучших работодателей

PepsiCo Ukraine третий год подряд получает сертификат ведущего международного института, осуществляющего аудит условий труда работодателей, — TOP Employers Institute. Сертификат института подтверждает принадлежность ПепсиКо в Украине к когорте работодателей, обеспечивающих лучшие условия для труда, развития и реализации потенциала сотрудников.

Организации, сертифицированные как ТOP-Employer (топ-работодатель), направляют значительную часть своих ресурсов на создание отличной среды для работы за счет внедренных в компании прогрессивных, "people first" ("люди прежде всего") HR-практик.

Для получения сертификата TOP Employers Institute компания успешно прошла исследование действующих в организации HR-практик.

Исследование охватило более 600 вопросов в рамках внедрения и использования современных практик по работе с персоналом и выявило уровень развития в "ПепсиКо" следующих ключевых для HR направлений: стратегия развития талантов, планирование рабочей силы, привлечение талантов, адаптация новых сотрудников, обучение и развитие, управление эффективностью, развитие лидерства, управление карьерой и успехом, компенсации и льготы, культура компании. Компания получила высокие баллы по результатам проведенного исследования.

В частности, следующие проекты, внедренные в "ПепсиКо", сделали наибольший вклад в общий высокий балл компании: программа стажировки для студентов "PepsiCo Go", программа адаптации новых сотрудников и программа "Наставничество", социально-благотворительные инициативы с привлечением волонтеров "ПепсиКо" "Давай вместе", "Зеленая волна", "Семейные дни", учебные проекты "Дни знаний в "ПепсиКо", инициатива FlexiCo в рамках подхода life-work-balance, предусматривающая возможность свободно выбирать часы и место работы, и другие.

"Благодаря сильной и мотивированной команде мы можем ежедневно дарить миллионы улыбок для своих потребителей с каждым глотком и кусочком. Для этого мы создаем среду, в которой комфортно работать, и привлекаем лучшие кадры. Соблюдая принципы ответственного ведения бизнеса внутри и снаружи, мы наблюдаем, как корпоративная культура меняет мировоззрение людей, как ценности компании постепенно становятся их ценностями, — комментирует событие Оксана Пальгуева, HRD PepsiCo в Украине. — Согласно недавнему опросу относительно удовлетворенности персонала условиями труда, 78% сотрудников удовлетворены работой в PepsiCo. Одновременно мы видим растущий запрос к самореализации, поэтому создание условий для карьерного развития в "ПепсиКо" Украина является нашим стратегическим приоритетом в работе с персоналом".

Институт был создан 25 лет назад, и с тех пор он провел сертификацию более чем 1600 организаций в 119 странах мира, положительно повлияв на жизнь более чем 6 900 000 работников на пяти континентах.

Напомним, продукты компании PepsiСo с удовольствием употребляют около миллиарда раз в день более чем в 200 странах. В 2019 году объем продаж PepsiСo составил более 67 млрд долларов благодаря сбалансированному портфелю, включающему продукцию Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker и Tropicana. Компания выпускает разнообразный ассортимент вкусных и полезных продуктов питания и напитков, в том числе 23 бренда, ежегодные розничные продажи каждого из которых превышают один миллиард долларов.

Руководствуясь принципом PepsiCo "Побеждать ответственно", мы стремимся быть мировым лидером по производству готовых к употреблению продуктов питания и напитков. Принцип "Побеждать ответственно" отражает наше стремление к устойчивому развитию на рынке и внедрение этой цели во все аспекты бизнеса. Дополнительная информация — на сайте pepsico.com

PepsiСo в Украине — один из лидеров украинского рынка продуктов питания и напитков, представлена компаниями "Сандора" и "Вимм-Билль-Данн Украина". Компания занимает ведущие позиции на рынке соков и соковой продукции, где представлена брендами "Сандора", "Садочок", "Сандорик".

Читайте также: Закон о смягчении штрафов для работодателей вступил в силу

В портфель компании входят также газированные напитки Pepsi, 7UP, Mirinda, холодный чай Lipton Ice Tea, минеральная вода "Аква Минерале". На рынке снеков компания представлена брендами Lay's и "Хрусteam". PepsiCo в Украине также занимает уверенные позиции на рынке молочной продукции с брендами "Чудо", "Славяночка", "Машенька" и детского питания с брендом "Агуша". Дополнительная информация о компании PepsiCo в Украине — на сайте pepsico.ua