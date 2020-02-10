Более 60 тысяч рабочих мест: почему важно платить "белую" зарплату

Низкие заработные платы в бюджетной сфере провоцирует ряд частных компаний также удешевлять оплату труда либо платить основную часть зарплаты в конвертах, таким образом скрываясь от уплаты налогов. Это приводит к тому, что некоторые представители бизнеса ведут себя аналогично, как и государство с бюджетниками, так как никто не хочет платить зарплаты выше рыночных.

По итоговым результатам работы в 2019 году группа компаний "АТБ" установила собственный рекорд по уплате налогов и сборов в бюджеты различных уровней, достигнув отметки в 12,6 млрд грн. Как сообщил генеральный директор корпорации "АТБ" Борис Марков, такие высокие темпы наращивания бюджетных платежей компания держит уже несколько лет подряд.

Если в 2017 году общая сумма уплаты предприятиями компании налогов и сборов в бюджеты различных уровней составляла 6,58 млрд грн, то в 2018 году она равнялась 9,4 грн, что на 30% больше предыдущего года, а в 2019 году темпы прироста составили уже 34% и составили 12,6 млрд грн. Это позволяет корпорации "АТБ" в течение ряда лет входить в ТОП-10 крупнейших налогоплательщиков оптовой и розничной торговли в Украине.

"Финансовый результат работы компании в 2019 году был достигнут в непростой маркетинговой ситуации, значительных курсовых колебаний и изменений потребительского спроса. Мы довольны полученным результатом, который демонстрирует нашу приверженность работе, прозрачность и законопослушность в ведении бизнеса", — подчеркнул Борис Марков.

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Низкая заработная плата в бюджетном секторе, несомненно, экономит государственные средства, но это провоцирует снижение покупательской способности, а значит бизнес может работать в убыток, так как люди не могут позволить приобретать многие вещи и продукты. И еще одно следствие низких заработных плат — отток людей за границу для поисков более высокого заработка. Плюс, когда бизнес работает в убыток, он не будет платить налоги.

Стоит отметить, что ряд крупных налогоплательщиков и работодателей все же дают возможность получать достойную "белую" зарплату без необходимости выезжать за пределы страны.

Корпорация "АТБ — крупнейший дискаунтер Украины, входит в ТОП-20 крупнейших работодателей Украины. На предприятиях компании работает свыше 64 тысяч человек, часть из них задействована в работу на производстве, основная масса в торговых сетях. ДТЭК — энергетический холдинг Украины, включающий предприятия по добыче угля и природного газа, выработке электроэнергии на станциях тепловой и возобновляемой энергетики, поставки тепла и электроэнергии конечным потребителям и тому подобное. В 2018 году ДТЭК писали о 73 тысячах сотрудников, большая часть которых задействована на производстве или добыче ресурсов. ПриватБанк — один из крупнейших работодателей банковской отрасли. Банк предоставляет услуги в более чем в 2 тысячах отделений по всей Украине, количество работающих сотрудников — более 22 тысяч человек.

По данным экспертно-аналитического центра HeadHunter ранее, в список "Рейтинга работодателей Украины" также вошли десятки работодателей разных отраслей, например, 1 + 1 Медиа, Агротек, Альфа-Банк, Winner, WOG, Vodafone Украины и другие.

Государственный бюджет должен быть достаточно наполнен, а для этого необходимо запустить процесс детенезации. Но без поддержки крупных компаний и МСБ сложно идти против системы, чтобы обеспечить повышение заработных плат в государственном и коммерческом секторах.

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Крупные налогоплательщики обеспечивают своих работников высокими зарплатами, социальным пакетом, системой мотивации и прочим. В подобных условиях сотрудник чувствует себя защищенным и нужным этой компании, а эти факторы способствуют увеличению работоспособности и стремлению достичь результатов.

Корпорация "АТБ" ежегодно расширяет границы и открывает около 100 новых магазинов ежегодно, а это десятки новых рабочих мест, в том числе, в маленьких городах и поселках, где уровень жизни ниже, чем в крупных областных центрах. Соответственно, новые торговые точки — это новые рабочие места и увеличение суммы уплаты налогов во все бюджеты страны.

СПРАВКА

"АТБ-маркет" — предприятие корпорации "АТБ". Это крупнейшая сеть Украины, которая динамично развивается. Компания была основана в 1993 году, когда магазины фирмы "Агротехбизнес" положили начало становлению сети дискаунтеров. Уже в 2000-х годах сеть впервые в Украине внедряет новую систему самообслуживания в формате "дискаунтер". За четверть века предприятие выросло в крупнейшую розничную сеть национального масштаба.

Сегодня торговая сеть "АТБ" насчитывает 1081 магазинов в 276 населенных пунктах 24 областей Украины и продолжает демонстрировать высокие темпы роста. Ассортимент магазинов составляет более 3500 товаров, из которых более 900 — представляют собственные торговые марки "АТБ". Более 3,5 млн человек ежедневно делают покупки в магазинах торговой сети "АТБ".

Корпорация "АТБ" входит в ТОП-20 крупнейших работодателей Украины. На предприятиях компании работает свыше 64 тысяч человек. Нацеленность на результат, развитие профессиональных качеств, соблюдение корпоративных норм и высокий уровень ответственности каждого сотрудника делают возможным достижение миссии предприятия — обеспечение населения Украины качественными товарами первой необходимости по минимальным ценам.