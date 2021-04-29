Нью-йоркские хот-доги Nathan’s Famous вышли на украинский рынок

Американская сеть хот-догов Nathan's Famous вышла на рынок Украины. Развивать франшизу стрит-фуда на рынке будет Группа компаний "SOCAR Украина".

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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Продажи уже стартовали на шести АЗК в Киеве. Продукцию Nathan's Famous можно попробовать на АЗК SOCAR, что находятся на Бориспольской трассе, на Столичном шоссе, на проспекте Степана Бандеры, бульваре Дружбы Народов, по улице Сортировочной в Киеве, а также по улице Институтской в селе Гатное.

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Через несколько месяцев компания планирует запустить продажи Nathan's также в других областях Украины.

SOCAR импортировал заграничные ингредиенты, поэтому украинцы могут попробовать аутентичный и оригинальный рецепт, ставший классикой американского фаст-фуда.

Nathan’s Famous является одним из старейших брендов закусочных в мире. Первая точка продаж была открыта еще в 1916 году на Кони-Айленд в Нью-Йорке. С тех пор компания продала более 500 миллионов хот-догов, а сам бренд представлен не только в Соединенных Штатах, но и в 13 странах мира. Теперь этот список пополнит и Украина.

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Напомним, что компания Nestle Украина объявила об официальном сотрудничестве с мировой компанией Starbucks. Так, Nestle стала официальным дистрибьютором кофе Starbucks в Украине, которое теперь можно приобрести в розничных сетях.