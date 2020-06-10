Сеть Pizza Celentano готова работать с франчайзи в Киеве

На 2021 год сеть ищет потенциальных франчайзи в Киеве, готовых работать с обновленными форматами Pizza Celentano и в начале года откроет ресторан в центре Варшавы. Только за период карантина сетью было продано 3 новые франшизы.

Об этом сообщила компания в открытом обращении на странице сети в Facebook.

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Ранее издание "НВ Бизнес" сообщило о том, что одна из старейших сетей пиццерий Pizza Celentano закрывает все свои заведения в Киеве. Данное решение было принято не из-за карантина.

Владельцами большинства ресторанов сети является франчайзи, которые по договору франчайзинга пользуются торговой маркой Pizza Celentano, но самостоятельно отвечают за операционную деятельность и финансовый результат своих ресторанов. По причине, что не все франчайзи могут обновлять свои рестораны, соответственно заведение теряет свою актуальность и гостей и по итогу закрывается.

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"За более 21 год наша сеть пережила не один кризис. Фактически ни одна ресторанная сеть Украины не может по состоянию на сейчас похвастаться такой долговечностью. Для того, чтобы оставаться интересными для наших гостей, мы постоянно совершенствуем наши блюда, меню, стандарты работы и сервиса, интерьер ресторанов. К сожалению, не все наши франчайзи имеют финансовую и организационную возможность обновляться вместе с нами, соответственно их рестораны теряют актуальность и гостей и закрываются. Но для легенды — это нормальный процесс эволюции, ведь на месте или рядом старых ресторанов открываются обновленные, которые пользуются успехом у гостей. К примеру в прошлом году закрылась первая пиццерия сети во Львове, открытая в 1998 году, но за углом процветает обновленный ресторан сети и это и есть наша стратегия обновления в действии", — отметил исполнительный директор управляющей компании ТМ Pizza Celetano Владимир Гнатюк.

Pizza Celentano — крупнейшая сеть ресторанов Украины с более 21-летней историей и первая франчайзинговая сеть в Украине, которая по состоянию на сегодня насчитывает 120 ресторанов в 53 городах Украины. Только за последние 2 года сеть Pizza Celentano открыла 10 заведений. Также, было обновлено 15 ресторанов сети.

Напомним, что ранее стало известно о закрытии всех пиццерий Pizza Celentano в Киеве.