Потребрынки 1 час назад

В Киеве закрываются все пиццерии Pizza Celentano

Закрытие сети в столице не связано с карантином по коронавирусу

Ресторан Pizza Celentano в Киеве. Фото: franchise.ua Ресторан Pizza Celentano в Киеве. Фото: franchise.ua
Ресторан Pizza Celentano в Киеве. Фото: franchise.ua

Одна из старейших сетей пиццерий Pizza Celentano закрывает все свои заведения в Киеве.

Об этом сообщает "НВ Бизнес".

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"Такое решение уже принято", — рассказал изданию Максим Храмов, владелец столичной сети Pizza Celentano, который развивает сеть по франчайзингу.

По его словам, сейчас из некогда крупной столичной ресторанной сети с 45 заведениями Pizza Celentano осталось всего 2 заведения — в Киеве и Борисполе.

При этом указано, что закрытие сети Pizza Celentano в столице не связано с карантином.

"В Киеве уже давно слишком острая конкуренция в кэжуал сегменте. Celentano проходил в столице два рестайлинга. Первый 10 лет назад, когда впервые попробовали обслуживание официантами и более премиальную подачу, второй — 5 лет назад, открыв Celentano ristorante с более высоким уровнем продукта и сервиса. Но сегодня в силу множества причин в Киеве коммерческий потенциал тех изменений исчерпался", — рассказал LIGA.net владелец сети.

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При этом Храмов уверяет, что через пару лет Celentano Ristorante вернется в столицу полностью видоизмененным: "Это естественный процесс развития бренда, когда иногда надо уйти, чтобы вернуться".

Известно, что рестораны Pizza Celentano закрывались постепенно последние несколько лет и на их месте появлялись другие, более успешные заведения.

"Компания пробовала менять формат, привлекать официантов, но это не дало результата. Поэтому сеть и закрывается", — пояснил Храмов.

В Украине сеть Pizza Cеlentano насчитывает пока более 50 заведений общественного питания, большая часть которых расположена на западе страны.

"Я верю, что Celentano может вернуться в Киев в обновленном виде", — отметил Храмов.

Напомним, в столице из-за сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусу рестораны до сих пор работают лишь в режиме доставки и летних площадок.

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