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АПК 30 минут назад

PepsiCo обещает внедрить устойчивое земледелие на 3 млн га до 2030 года

Пищевая корпорация хочет снизить выбросы на 3 млн тонн, улучшить благосостояние 250 тысяч людей в сельском хозяйстве и закупать ингредиенты для производства из ответственных источников

Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Американская транснациональная корпорация PepsiCo, работающая в сфере пищевой промышленности, известный производитель напитков, планирует расширить практику устойчивого земледелия на почти 3 миллиона гектаров до 2030 года. Это примерно отвечает суммарному сельскохозяйственному следу компании. Согласно оценкам PepsiCo, эти усилия позволят устранить минимум 3 миллиона тонн выбросов парниковых газов до конца десятилетия, сообщает пресс-служба компании. 

Дополнительные цели до 2030 года включают в себя увеличение благосостояния более 250 тысяч людей в сельскохозяйственной цепочке поставок и закупку 100% ключевых ингредиентов из ответственных источников поставок. 

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"Земледелие — основа системы питания, однако на протяжении последнего столетия общепринятые практики земледелия способствовали значительным утратам и деградации грунтов. Только в ЕС 13 стран уже заявили, что ощутили последствия от этого. Пищевая система также продуцирует треть всех парниковых газов. И хотя сельское хозяйство — одна из причин экологических и социальных вызовов, с которыми люди сталкиваются во всем мире, оно также может быть решением, которое поможет ограничить углерод на Земле", — говорится в сообщении компании.

Компания сфокусируется на трех направлениях. 

Первое — это внедрение практик устойчивого земледелия на 3 млн га, то есть, почти 100% земли, которую используют поставщики компании для выращивания сырья. По оценкам, эти шаги приведут к сокращению выбросов минимум на 3 миллиона тонн парниковых газов. При этом, PepsiCo продолжит сотрудничать с сельхозпроизводителями в 60 странах, чтобы обеспечить сохранение природы. 

В частности, в Украине компания является одним из крупнейших переработчиков сырого молока, овощей и фруктов от локальных производителей. С 2019 года компания работает с производителями чипсового картофеля и внедрила агропрограмму, чтобы локализовать сырьевую базу для нового производства снеков в стране. Фермеры получают поддержку для выращивания чипсового картофеля и внедрения практик устойчивого земледелия. Это севосмены; правильное использование удобрений; современные смарт-инструменты CropTrak и Tableu, помогающие управлять картофельными полями; практики эффективного использования воды при помощи капельного орошения. Также в сотрудничестве с партнерами компания построила в Украине современное овощехранилище, которое уменьшает углеродный след и минимизирует потери природных ресурсов благодаря технологическим решениям. 

Второе направление — это поддержка более 250 тысяч человек, занятых в сельскохозяйственной сфере, в том числе, поддержка программ трудоустройства и занятости женщин. PepsiCo планирует помогать наиболее уязвимым категориям сельскохозяйственных громад. 

Начиная с 2019 года компания провела в Украине 10 семинаров для поставщиков картофеля, на которых эксперты компании из разных рынков делились знаниями на темы посадки, сбора и хранения урожая. 

Третье направление — устойчивое обеспечение 100% ключевых ингредиентов. Это касается не только прямых закупок основных ингредиентов (картофель, цельная кукуруза, овес и апельсины), но и ключевых компонентов третьих сторон — к примеру, растительных масел и зерновых культур.

PepsiCo закупает сельхозпродукцию в 60 странах, благодаря деятельности компании в мировом сельском хозяйстве существует около 100 тысяч рабочих мест. По состоянию на конец 2020 года компания достигла показателя в 100% прямых закупок сельхозпродукции из ответственных источников в 28 странах.

"Наши урожаи должны быть устойчивыми к климатическим изменениям и выращиваться с позитивным влиянием на планету. Мы сделаем это, сосредоточившись на сотрудничестве, ускорении и трансформации сельскохозяйственной практики, — подчеркивает Сильвиу Попович, СЕО PepsiCo Европа. — Во-первых, нам необходимо сотрудничать с заинтересованными сторонами, включая фермеров и наших поставщиков ингредиентов. Во-вторых, мы должны ускорить масштабные практики восстановления, чтобы они стали нормой для фермеров. Настало время цифровой революции на фермах, которая сделает данные такими же важными для устойчивого развития урожая, как и сельхозтехника".

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В компании обещают: будут отслеживать выполнение обязательств по устойчивому земледелию по ряду параметров, таких, как количество гектаров, обработанных ответственно, и количество фермеров, привлеченных к программе. Позже параметров станет больше: будут следить за улучшением состояния и плодородности грунтов, снижением выбросов диоксида углерода, улучшением состояния используемых для орошения водоемов, повышением биоразнообразия и повышением благополучия селян.

Ранее компания объявила о планах снизить выбросы углекислого газа во всей цепочке поставок на 40% до 2030 года и достижению полной углеродной нейтральности к 2040 году. 

Напомним, ранее исследование "Влияние концентрации сельскохозяйственных земель на общество и окружающую среду в Украине", проведенное по заказу общественного объединения "Экодия" Институтом географии НАН Украины выявило, что более 40% всех сельхозземель страны могут утратить плодородность. 

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