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В мире 30 минут назад

JPMorgan выделит на борьбу с изменением климата $2,5 трлн

Около $1 трлн будет направлено на проекты, стимулирующие использование экологически чистых источников энергии, таких как ветер и солнце

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Американский инвестиционный банк JPMorgan Chase & Co. планирует выделить в ближайшее десятилетие $2,5 трлн на поддержку инициатив в сфере борьбы с изменением климата и обеспечения устойчивого развития.

Как заявили в банке, около $1 трлн будет направлено на проекты, стимулирующие использование экологически чистых источников энергии, таких как ветер и солнце.

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JPMorgan также намерен финансировать транзакции, которые содействуют социально-экономическому развитию в развивающихся странах, а также инициативы, способствующие экономической интеграции населения на развитых рынках, в том числе в области доступного жилья и здравоохранения.

"Изменение климата и неравенство являются двумя важнейшими проблемами нашего времени, и эти усилия будут способствовать обеспечению устойчивого экономического развития, которое станет залогом экологизации планеты и важнейших инвестиций в поддержку недостаточно обеспеченных общин", — заявил главный исполнительный директор JPMorgan Джейми Даймон.

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В связи с этим, Даймон обратился к компаниям, правительствам и политическим деятелям с призывом поддержать инициативы, которые позволят обеспечить переход к низкоуглеродной экономике.

В 2020 году JPMorgan Chase превысил свой годовой целевой показатель в области устойчивого развития и провел транзакции на сумму более $220 млрд, в том числе, более $55 млрд на экологические инициативы.

Ранее сообщалось, что ученые из Университета штата Флорида провели исследование, которое показывает, что быстрая изменчивость погоды увеличивает риск эпидемии гриппа в густонаселенных регионах.

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